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vizir47
АБР предлагает использовать СПЗ МВФ для придания импульса развитию Африки
Президент Африканского Банка Развития (АБР) предложил использовать специальные права заимствования (СПЗ) МВФ для придания нового импульса развитию Африки.

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На фоне накапливающихся для африканских стран экономических проблем представители этого региона изо всех сил пытаются мобилизовать необходимые им ресурсы. В качестве одного из наиболее приемлемых вариантов решения этой проблемы президент Африканского Банка Развития (АБР) предложил использовать специальные права заимствования (СПЗ) МВФ для придания нового импульса развитию Африки.

« Nous pouvons transformer les 500 milliards de DTS du FMI en 2000 milliards ! » (Forum de Doha) – .

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Выступая на проходящем в настоящее время форуме в Дохе (Катар), Акинвуми Адесина, президент  АБР, подчеркнул идею о том, что специальные права заимствования МВФ могут быть использованы в качестве инструмента финансирования международной поддержки развития и возрождения Африки. Эту идею он высказал после выступления министра финансов Катара, который упомянул, что его страна продолжает выделять дополнительные ресурсы МВФ. «Я хочу поговорить со своим коллегой, министром финансов, чтобы выяснить, не следует ли переименовать выделяемые СПЗ в инструменты поддержки и активизации развития», - сказал, в частности, Адесина.

В соответствии с указанной идеей, дополнительные специальные права заимствования, учрежденные МВФ, могут быть использованы для поддержки развития Африки, на финансирование переходного периода, решение проблем с климатом или совершенствование инфраструктуры африканских государств. «Если эти ресурсы МВФ будут предоставлены в распоряжение многосторонних банков развития (МБР), то они смогут получить кредитную выгоду в соотношении 1:4», - сказала Акинвуми Адесина, добавив, что «500 миллиардов долларов СПЗ, предоставленных МВФ, МБР могли бы превратить их в 2 триллиона долларов».

При таком принципе Африке, как указывается,  удастся выплатить весь внешний долг своих стран, который, по прогнозам АБР, к концу 2023 года составит 1130 миллиардов долларов. Более того, будет достаточно ресурсов для финансирования энергетических, климатических и других переходных процессов в ходе развития континента.

Идея, выдвинутая совместно с Межамериканским банком развития, получила положительный отклик со стороны нескольких видных деятелей, в том числе генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Как известно, после пандемии Covid-19 было решено, что МВФ выпустит дополнительные СПЗ на сумму около 650 миллиардов долларов, а богатые страны добровольно откажутся от прав на 100 миллиардов долларов в пользу экономически уязвимых стран. Однако на сегодняшний день эти обязательства все еще не выполнены.

Указанные дискуссии продолжаются, поскольку мир сталкивается с новыми проблемами, а существующих механизмов уже недостаточно для поиска долгосрочных решений. Распределение квот на СПЗ, разработанное после Второй мировой войны, при котором за столом находилось несколько африканских стран, а около сорока находились под колониальным управлением, в настоящее время плохо обслуживает континент.

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Что касается дополнительных ресурсов, учрежденных МВФ, то такие страны, как Соединенные Штаты, которые смогли привлечь на рынок капитала до 3 триллионов долларов по близким к нулю ставкам, получили дополнительные СПЗ на 113 миллиардов долларов благодаря своей значительной доле в МВФ. Со своей стороны Африка в целом получила только 33 миллиарда долларов на 1,2 миллиарда жителей, и то при условии соблюдения «ортодоксальности экономики», которая не работает ни для одной из развивающихся стран.

#африка #мвф #абр
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