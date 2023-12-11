Опасность перерастания палестино-израильского конфликта не только в региональный, но и в глобальный становится сегодня особенно острой. И Соединенные Штаты вынуждены признать это

Опасность перерастания палестино-израильского конфликта не только в региональную, но и в мировую войну сегодня вынуждены признать в Соединенных Штатах.

В этой связи администрация Байдена, с одной стороны, продолжает безоговорочно поддерживать боеспособность израильской армии и направляет ей все новые партии оружия и боеприпасов, с другой - пытается удержать правительство Нетаньяху от необдуманных действий. В частности, в отношении заявленной израильским премьером президенту США Байдену готовности нанести удары по Йемену в ответ на участившиеся атаки повстанцев-хуситов и их намерение перерезать в Красном море маршруты судам, движущимся к израильским портам. При этом в Вашингтоне осознают, что такой шаг Израиля на йеменской арене может напрямую затронуть и США, в частности поставив под удар тысячи американских военнослужащих, которые более 20 лет развернуты на Ближнем Востоке.

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На этом фоне официальные лица США заявили Израилю, что Соединенные Штаты возьмут на себя ответственность за безопасность судоходства в Красном море, хотя администрация Байдена и не планирует наносить прямые удары по хуситам, по крайней мере, на данный момент. Как сообщают СМИ, Пентагон разработал планы нанесения ударов по хуситам, но они не были представлены или рекомендованы президенту Байдену в силу того, что в администрации существует «консенсус на высоком уровне в отношении того, что для Вооруженных сил США не имеет смысла напрямую отвечать хуситам».

Не наносить удары по хуситам Соединенные Штаты также призвала и Саудовская Аравия, опасаясь, что такое нападение приведет к усилению вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке, поставит под угрозу мирный процесс между саудовским королевством и хуситами. Как известно, прекращение огня между саудовцами и хуситами соблюдается относительно стабильно с апреля 2022 года, хотя пока не подписано ни одного соглашения об установлении прочного мира.

Соединенные Штаты поддерживают возглавляемую Саудовской Аравией коалицию против хуситов с 2015 года в жестоком военном противостоянии, в ходе которого погибло не менее 377 000 человек. Но прямой обмен ударами между Соединенными Штатами и хуситами происходит редко. Так и сейчас Соединенные Штаты пока ограничиваются объявлением санкций против хуситов, о последних из которых было объявлено 7 декабря. Наряду с этим США активизировали консультации со своими союзниками в Персидском Заливе относительно возможных военных действий против хуситов в Йемене.

На этом фоне госсекретарь Энтони Блинкен заявил Израилю, что Соединенные Штаты готовы принять все необходимые меры для защиты судов и персонала от атак мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», подчеркнув, что уже объединены соответствующие силы НАТО для усиления безопасности в регионе.

Тем не менее, возможность осуществления Тель-Авивом необдуманных действий в отношении не только Йемена, но и пограничных соседей Израиля, откуда действуют антиизраильские формирования, сохраняется и это признает Вашингтон. В этой связи весьма примечательным стало наконец-то признание американскими СМИ наличия у Израиля ядерного оружия, хотя, как отметил ведущий Redacted, власти США по-прежнему предпочитают игнорировать эту правду, которая и так была известна всему миру. При этом подчеркивается, что особую опасность этот факт и возможность использования такого оружия Тель-Авивом представляет не только для соседней Газы, но и для союзников ХАМАС в других странах, по которым Израиль способен нанести ядерный удар, а его действия больше не контролирует даже Америка.

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В этой связи становится понятным основная цель ожидаемого в ближайшие дни посещения Израиля советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, о визите которого уже сообщили израильские СМИ.