США заключили в Риге соглашение по закупке Латвией ракетных комплексов береговой обороны Naval Strike производства норвежской компании Kongsberg и американской Raytheon

Согласно появившейся информации, министр обороны Латвии Андрис Спрудс и посол США Кристофер Робинсон заключили в Риге соглашение по закупке ракетных комплексов береговой обороны Naval Strike (NSM) производства норвежской компании Kongsberg и американской Raytheon.

реклама

Общая стоимость закупок достигнет 105 миллионов долларов США. США также окажут крупную финансовую поддержку в приобретении ударных ракетных систем береговой обороны ВМС, покрыв 70% общих расходов, в то время как Латвия покроет оставшиеся 30% согласованных расходов. Naval Strike будут поставлены Латвии в 2027 году.

Морская ударная ракетная система береговой обороны Naval Strike может поражать цели на море и суше на дальности до 185 километров.

Как сообщалось ранее, в апреле 2022 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о финансировании национальной обороны, согласно которому расходы на национальную оборону будут постепенно увеличены до 2,5% от прогнозируемого годового валового внутреннего продукта к 2025 году. Согласно Национальной программе ракетного потенциала Вооруженных сил Латвии, в качестве ее приоритетных направлений определены морские ударные ракетные системы береговой обороны, системы противовоздушной обороны средней дальности и артиллерийские системы. Как подчеркивают латвийские эксперты, дополнительное финансирование, одобренное для этих целей, ускорит развитие важнейших возможностей национальных вооруженных сил примерно на пять лет по сравнению с первоначальными планами.

На сегодняшний день Naval Strike наземного базирования уже закуплены Польшей, США (NMESIS), Румынией и Латвией. Польша была первым иностранным пользователем NSM и первой в варианте береговой обороны. Латвия - последняя страна НАТО, вступившая в “клуб NSM”. Противокорабельная ракета NSM уже выбрана военно-морскими силами Норвегии, Польши, Малайзии, Германии, Соединенных Штатов (как для ВМС США, так и для морской пехоты США), Румынии, Канады, Австралии, Испании, Великобритании, Нидерландов и Бельгии. Успех экспорта указанной военной продукции побудил компанию Kongsberg увеличить свои производственные мощности по производству ракет для NSM.

Как подчеркнул посол США Кристофер Робинсон при подписании указанной сделки, Соединенные Штаты намерены и дальше поддерживать Латвию в наращивании ее военного потенциала.