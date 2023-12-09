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Ряд СМИ публикует материалы об обнаружении огромного количества мертвой рыбы, выброшенной на берег северной Японии.
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В видеоролике, распространяющемся на платформах социальных сетей, на кадрах показаны десятки тысяч погибших рыб, обитавших в прибрежных районах Японии, что вызывает обеспокоенность как у местных жителей, так и у защитников окружающей среды. Японское издание Hokkaido-np указывает, что шлейф из мертвых сардин и скумбрии растянулся на 1,5 километра.
Многие фиксирующие указанное событие источники связывают это со сбросом воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1», что, как предполагается, может отразиться на здоровье жителей региона.
При этом японские СМИ публикуют сообщения о том, что якобы радиационная обстановка в прибрежной к АЭС «Фукусима-1» зоне находится в пределах нормы, как и пробы пищевых продуктов, воды, почвы, радона и других объектов окружающей среды.
Хотя многие комментаторы интернет-форумов уверены, что инцидент произошел из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1», тем не менее, официальных подтверждений этому пока нет.