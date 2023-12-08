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vizir47
На Урсулу фон дер Ляйен подано обращение в МУС в Гааге о ее привлечении к уголовной ответственности
В Международный уголовный суд в Гааге подан официальный иск в отношении Урсулы фон дер Ляйен и ряда лиц, ответственных за соглашение о покупке антиковидной вакцины между ЕС и BioNTech/Pfizer.

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Коррупционный скандал вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и пролоббированной ею миллиардной закупки западных вакцин от коронавируса набирает обороты.

Как известно по многочисленным публикациям европейских СМИ,  страны ЕС оказались втянуты в глобальную коррупционную схему с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ее супруга, генерального директора Pfizer Альберта Бурла, а также ряда других ответственных сотрудников Еврокомиссии,  крупных фармкомпаний и спецслужб США, которые разогнали ковид-истерию. В результате уже более года под следствием прокуратуры Евросоюза  находится не только Урсула фон дер Ляйен и ее муж Хайко, которому принадлежит биотехнологическая компания Orgenesis, но также  генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, ряд других высокопоставленных служащих Еврокомиссии. 

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Требование  к фон дер Ляйен уйти в отставку за ее непрозрачные сделки с американскими вакцинами от COVID-19 еще год назад озвучил член Европарламента Кристиан Терхес. В 2021 году газета  The New York Times сообщала, что фон дер Ляйен и гендиректор Pfizer несколько месяцев переписывались с целью заключить договор на закупку 1,8 млрд доз вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech.

 Как сейчас указывается в обращении в Международный уголовный суд, своими решениями фон дер Ляйен и ряд других влиятельных лиц поставили под угрозу жизни 451 миллиона граждан ЕС, практически передав их для  исследовательских целей американским фармкомпаниям. 

AllgemeinWohlLobby и правозащитная организация United For Freedom, представленная Уве Кранцем и Марианной Гримменштейн-Балас, подали в Международный уголовный суд в Гааге иск в отношении основных лиц, ответственных за соглашение о покупке антиковидной вакцины между ЕС и BioNTech/Pfizer. Как указывается в обращении в МУС,  соглашение о закупках между Pfizer/BioNTech и ЕС было подписано Нанетт Кочеро, президентом Pfizer, и Стеллой Кириакидес, европейским комиссаром здравоохранения, от имени стран ЕС 20 ноября 2020 года, хотя давно известно, что вакцины были недостаточно протестированы и одобрены слишком поспешно. Однако Европейская комиссия и правительства до сих пор отказывались раскрывать контракт.

Недавно была раскрыта первая секретная сделка о закупках между ЕС и производителями вакцин BioNTech/Pfizer.

Согласно сообщению на сайте фармацевтической компании Pfizer, только в первом квартале 2021 года выручка от продажи этой сомнительной вакцины составила $14,6 млрд. В ходе  расследования выяснились многочисленные нарушения при испытании вакцины Pfizer от коронавируса - допускались фальсификация данных, скрывались негативные побочные эффекты, был зафиксировали необычный побочный эффект после приема вакцины Pfizer.

В этой связи 28 ноября 2023 года представители правозащитной организации AllgemeinWohlLobby подали уголовную жалобу на основных исполнителей этого контракта в Международный уголовный суд в Гааге. Как указывается в обращении в МУС, «опираясь на имеющуюся информацию, есть основания полагать, что многочисленные нарушения Нюрнбергского кодекса, преступления против человечности, преступления геноцида и военные преступления были совершены несколькими лицами». В частности, обвиняются следующие лица :

- генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус;

- президент и главный исполнительный директор Группы компаний Pfizer Biopharmaceuticals Альберт Бурла;

- президент Института Пола Эрлиха - Клаус Чичутек;

- директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмер Кук;

- бывший президент по вакцинам Pfizer Biopharmaceuticals Group Нанетт Кокеро;

- Билл Гейтс III, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс;

- комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес;

- президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

В обращении также указывается, что 18 октября 2023 года, в ответ на запрос нескольких депутатов Европарламента, EMA подтвердило, что «вакцины против COVID-19 не были одобрены для предотвращения передачи инфекции от одного человека другому», то есть эти вакцины не предотвращают распространение вируса.

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Указанный скандал побудил европейские СМИ вспомнить и о ряде прошлых коррупционных скандалов с участием Урсулы фон дер Ляйен, в частности события 2018 года, когда произошла  утечка отчета Федерального аудиторского управления Германии и Бундестагом было проведено расследование о сотнях миллионов евро, которые выплатило  внештатным советникам Министерство обороны, находившееся в тот период под ее "руководством". Западными журналистами также напоминается азарт, с которым Урсула фон дер Ляйен штамповала последние годы многочисленные антироссийские  санкционные пакеты, организовывала энергетические санкции, которые убивают Европу, что стало вызывать всё больше вопросов среди членов Евросоюза.

#урсула фон дер ляйен #pfizer #pfizer-biontech #коррупционный скандал
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