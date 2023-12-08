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vizir47
Байден призывает Израиль прекратить войну к январю
На фоне усиления повсеместных призывов к прекращению огня в секторе Газа, Соединённые Штаты оказались вынужденными потребовать от правительства Биньямина Нетаньяху завершить наземную операцию до января 2024 года.

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В последние дни заметно усилилась повсеместные призывы к прекращению огня в секторе Газа, геноцида жителей этого палестинского анклава, а также к установлению в нем перемирия. 

Так, глава ООН Антонио Гутерриш обратился в личном письме к Совету Безопасности с призывом к прекращению огня в секторе Газа, Объединенные Арабские Эмираты  представили  в СБ ООН проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным причинам, различные общественные организации, среди которых, в частности, и Workers for a Free Palestine проводят повсеместные массовые акции протестов и требуют немедленного прекращения военных действий в секторе Газы.

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La bande de Gaza vue depuis la fronti&egrave;re sud d&#39;Isra&euml;l, le 1er d&eacute;cembre 2023, alors que les bombardements ont repris apr&egrave;s une tr&ecirc;ve de plusieurs jours entre Isra&euml;l et le Hamas. | John MacDougall / AFP

Указанные призывы особенно растут в то время, как во втором городе сектора Газа, Хан-Юнисе, на юге, бушует наземная война, мирным жителям некуда больше идти. Хотя южная половина сектора Газа была недавно объявлена израильской армией «зоной безопасности», однако Тель-Авив утверждает, что там якобы скрываются высшие командиры ХАМАС и необходимо продолжение военных действий.

Организация Объединенных Наций опубликовала новое заявление, в котором говорится, что более 80% населения Газы были перемещены, 1,87 миллиона человек были изгнаны из своих домов.

Западные СМИ цитируют заявление ООН о том, что «боевые действия в настоящее время препятствуют доставке еды, воды и медикаментов в сектор Газы», ухудшают и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в анклаве.

Тем не менее, из Израиля поступают сообщения, что наземная война и воздушные бомбардировки будут продолжаться с большой интенсивностью, по крайней мере, до января. «В ближайшие недели мы проводим операцию высокой интенсивности, а затем, вероятно, перейдем в режим низкой интенсивности», - сказал CNN израильский чиновник.

На днях администрация Байдена, как сообщается, предупредила Израиль, что время для его военной операции истекает и что у него, вероятно, даже не будет «месяцев» для ведения боевых действий. Особенно учитывая усиление внутреннего и международного давления в ответ на резкое увеличение числа погибших в секторе Газа, превысившее, по данным палестинских источников, 16 000 человек.

Под явным влиянием призывов международной общественности к немедленному прекращению военных действий в Газе,  Соединённые Штаты оказались вынужденными потребовать  от правительства Биньямина Нетаньяху завершить наземную операцию до января 2024 года.

Согласно деталям послания, доставленного израильскому руководству, официальные лица администрации Байдена установили начало 2024 года в качестве крайнего срока для завершения масштабной военной кампании, проводимой Израилем против ХАМАС и дали понять своим израильским коллегам, что это не крайний срок, а цель. По заявлению администрации США, Израиль близок к завершению широкомасштабного наземного вторжения, которое он начал в конце октября, и «должен перейти к более целенаправленным усилиям по свержению ХАМАС».

Однако, как сообщается в западных СМИ, Израиль хотел бы, чтобы требуемый Вашингтоном срок был по крайней мере продлен до конца января, предупреждая, что на самом деле «потребуются годы», чтобы полностью ликвидировать ХАМАС.

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Согласно анализу The Washington Post, сделанному с учетом сообщений  представителей Службы безопасности Израиля, по меньшей мере 5000 боевиков ХАМАС были убиты, однако большая часть военного крыла группировки, численность которого оценивается в 30 000 человек, осталась нетронутой. В то же время издание признает, что «издержки уже были разрушительными: по данным Министерства здравоохранения Газы, было убито почти 16 000 палестинцев, в том числе более 5000 детей».

#сша #израиль #вооруженное противостояние #военные действия в газе
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