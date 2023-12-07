Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Скрытая функция IOS 17, которая поможет снизить нагрузку на глаза
Каждый год по случаю выпуска нового iPhone, Apple делает обновление для своих устройств. И одно из обновлений этой осени для iOS 17 представляет безусловную интересную функцию для пользователей.

реклама

Как известно, нагрузка на глаза является одной из наиболее частых проблем у созерцающих экраны смартфонов людей. Чтобы избежать этого, с сентября 2023 года версия операционной системы Apple iOS 17 имеет удобную, но скрытую функцию для самых обычных пользователей своих iPhone или iPad: «расстояние от экрана». Эта функция просто предупреждает, когда кто-то подносит устройство слишком близко к лицу. По мнению Apple, эта функция и появляющееся индикационное предостережение снизят вероятность развития близорукости.

реклама

Чтобы активировать эту функцию «расстояние от экрана», нужно зайти в настройки устройства, затем выбрать «экранное время» и, наконец, нажать «расстояние от экрана». После этих действий указанная функция включается на iPhone или iPad.

В течение любого последующего многоминутного периода, проведенного с расположенным слишком близко к лицу устройством, на экране будет отображаться сообщение «возможно, iPhone/iPad находится слишком близко». Поэтому нужно будет отвести экран от лица и нажать "Продолжить", чтобы увидеть, как сообщение исчезнет.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В то же время, если, например, используется телефон в темноте перед тем, как заснуть, то рекомендуется переключить яркость экрана iPhone в режим ночной работы. Для этого в Центре управления телефоном необходимо нажать на маленькое солнце, которое представляет уровень яркости экрана. Затем можно активировать режим «True Tone» (темный режим и режим ночной работы). В результате произойдет ограничение синего спектра лучей, что будут хорошим способом снять напряжение с глаз.

#apple #iphone #технологии #ios 17 #нововведения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия начала производство своего катера-камикадзе
Сенатор США: Иностранные правительства шпионят за нашими пользователями с помощью push-уведомлений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
23
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
18
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
+
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
101
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
20
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
3
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
+
Forbes: Россия создает FPV-дроны в огромных количествах – в день может производиться до 1000 БПЛА
3
Модуль, который обеспечивал историческую миссию на Луну, вернулся на орбиту Земли
2
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
+
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Гигантский самолет впервые совершил полет с заправленным гиперзвуковым планером на борту
2
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
10
IBM выпускает первый в мире квантовый компьютер с более чем 1 тыс. кубитов
5
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
+
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
8

Популярные статьи

Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
4
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
9
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
1
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
5
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3

Сейчас обсуждают

Олег Ст
16:48
А укропы что-нибудь и когда-нибудь признавали свои косяки??
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
FelsheR-BAN100plгssss
16:47
Вот видишь и в российском Крыму можно жить и иметь отличный бизнес. Хоть как человек поживет со светом, теплом и впервые за 30 лет отремонтированными дорогами. В твою свинарню точно не захочет больше!...
Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
Midnight Sun
16:44
Су-27 аэродинамически неустойчив, и поэтому его постоянно должна контролировать электроника.
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
Чaтo-Б0t
16:41
Как какой, щенявмэрловский. Ты пiдпоёшь коллегам-каклонавтам?
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
FelsheR-BAN100plгssss
16:40
Все эти адидасы с найками - равно оверппайснутый низкосортный товар, зря вернули. Ребенку на сезон не хватает.
Adidas и Reebok возвращаются на рынок РФ – ограничения удалось обойти сменой торгового бренда
Игорь Гурьянов
16:39
Да нет не прав, майнинг(покупка оборудования) сравнима с бизнесом такси когда нужно обновлять автопарк, так же и с карточками кто идет в ногу со временем избавлсются от старого хлама изжившего себя и ...
Названы преимущества перспективного российского бомбардировщика следующего поколения ПАК ДА
Truth Sееker
16:37
Удар в спину?
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
REY_B_
16:36
Без электроники и Су-27 от земли не оторвётся. Электроника, это принципиальное требование к любому современному самолёту.
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
REY_B_
16:34
Эдиссон был "патентным троллем". То же электрическое освещение изобрёл Павел Николаевич Яблочков. Там не только лампочка была, а 3-х фазный генератор, электрические сети, трансформаторы и асинхронные ...
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
Чaтo-Б0t
16:33
Madarator, ну ты хоть на карту иногда смотри. Село Весёлое отстоит от Северска на юг-юго-запад на 10,4 км, в то время как протяжённость самого Северска с юга на север всего-то 5,2 км. Ну какая к псам ...
Российские войска прорвали оборону ВСУ под Северском и закрепляются на новых позициях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем