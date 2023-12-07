Каждый год по случаю выпуска нового iPhone, Apple делает обновление для своих устройств. И одно из обновлений этой осени для iOS 17 представляет безусловную интересную функцию для пользователей.

Как известно, нагрузка на глаза является одной из наиболее частых проблем у созерцающих экраны смартфонов людей. Чтобы избежать этого, с сентября 2023 года версия операционной системы Apple iOS 17 имеет удобную, но скрытую функцию для самых обычных пользователей своих iPhone или iPad: «расстояние от экрана». Эта функция просто предупреждает, когда кто-то подносит устройство слишком близко к лицу. По мнению Apple, эта функция и появляющееся индикационное предостережение снизят вероятность развития близорукости.

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Чтобы активировать эту функцию «расстояние от экрана», нужно зайти в настройки устройства, затем выбрать «экранное время» и, наконец, нажать «расстояние от экрана». После этих действий указанная функция включается на iPhone или iPad.

В течение любого последующего многоминутного периода, проведенного с расположенным слишком близко к лицу устройством, на экране будет отображаться сообщение «возможно, iPhone/iPad находится слишком близко». Поэтому нужно будет отвести экран от лица и нажать "Продолжить", чтобы увидеть, как сообщение исчезнет.

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В то же время, если, например, используется телефон в темноте перед тем, как заснуть, то рекомендуется переключить яркость экрана iPhone в режим ночной работы. Для этого в Центре управления телефоном необходимо нажать на маленькое солнце, которое представляет уровень яркости экрана. Затем можно активировать режим «True Tone» (темный режим и режим ночной работы). В результате произойдет ограничение синего спектра лучей, что будут хорошим способом снять напряжение с глаз.