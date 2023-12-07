Хотя вопрос с членством Швеции в НАТО до сих пор не решен, Стокгольм стал принимать активные шаги по установлению прочных военных отношений не только со своими ближайшими соседями, но и с Соединенным Королевством, а также с США.

Под массированным русофобским влиянием «объединенного Запада» последних лет, правящая сегодня элита Швеции активно отказывается от проводившейся этим королевством на протяжении двух веков политики неучастия в военных блоках. Это происходит несмотря на то, что такой нейтралитет не только приносил самой шведской стороне дивиденды, но и успешно формировал атмосферу безопасности в Европе.

Об указанной корректировке политики нейтралитета Швецией и еще одним в недавнем прошлом нейтральным североевропейским государством Финляндией было заявлено еще в 2016 году в представленном правительству Финляндии докладе. Там, в частности, содержался вывод о том, что Стокгольм и Хельсинки «должны координировать свои действия с целью интеграции в НАТО…Присоединение Финляндии к НАТО без Швеции создало бы стратегически сложную ситуацию».

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После начала Россией СВО в Украине эти две страны активизировали свои практические шаги по вступлению в Североатлантический военный альянс. Однако, в то время, как Финляндия быстро получила удовлетворение на свой запрос, Швеция столкнулась с препятствованием ее заявке со стороны Венгрии и Турции.

Тем не менее, несмотря на то, что вопрос с членством Швеции в НАТО до сих пор не решен, Стокгольм в последнее время стал принимать активные шаги по установлению прочных военных отношений не только со своими ближайшими соседями, но и с Соединенным Королевством, а также с США. В частности, в результате этого Стокгольм присоединился к «Объединенным экспедиционным силам » (Joint Expeditionary Force, JEF), созданным Лондоном в 2014 году и объединяющим представителей вооруженных сил восьми стран (Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Эстонии). Швеция и Соединенное Королевство заключили «взаимные гарантии безопасности».

Войдя в 1995 году в Европейский Союз, Швеция может рассчитывать на военную помощь со стороны других двадцати шести государств-членов в соответствии со статьей 42-7 Договора о ЕС. Однако эти гарантии военной поддержки не являются столь всеобъемлющими, по сравнению с положениями НАТО и с принципом коллективной обороны, определенным в статье 5 Североатлантического договора.

В целях явного ускорения своего сближения с НАТО, Швеция 5 декабря, в ожидании согласия Венгрии и Турции на свой запрос о членстве в Североатлантическом альянсе, подписала с Соединенными Штатами свое первое соглашение о сотрудничестве в области обороны. В ходе этого мероприятия министр обороны Швеции Пал Джонсон и его американский коллега Ллойд Остин в частности согласились «с важностью твердой и постоянной поддержки Украины Западом». И это в то время, когда Вашингтон опасается нехватки финансирования для поддержки Киева в ближайшие месяцы.

Что касается подписанного соглашения, то оно устанавливает «условия, позволяющие вооруженным силам США действовать в Швеции», определяя «правовой статус военнослужащих США и доступ к районам дислокации». Он также предусматривает «предварительное размещение военной техники». Наконец, в нем говорится о «военной поддержке США, если этого потребует ситуация, в области безопасности».

Таким образом, условия политики Швеции в области безопасности коренным образом изменились, и это означает, что Швеция намеревается быстро реагировать на сложные изменения в сфере безопасности – индивидуально и совместно с другими странами НАТО. "Заявка Швеции на вступление в НАТО, а также заключение оборонного соглашения с Соединенными Штатами должны рассматриваться в этом контексте",-пояснили в шведском правительстве.

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Теперь шведский парламент Риксдаг должен ратифицировать это соглашение и «принять решение о внесении поправок в Конституцию». По мнению Стокгольма, указанное соглашение с США может вступить в силу уже в 2024 году.