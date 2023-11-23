Американские эксперты объясняют, зачем военным США выделять $410 миллионов частному производителю в Сан-Диего технологии мРНК-“вакцин", если известно, что эта технология является боевым биологическим агентом.

Сегодня все чаще можно увидеть в различных СМИ, в том числе и в американских, подтверждения того, что США в последние годы стали все активнее участвовать в разработке биологического оружия. И все это, несмотря на категорическое запрещение Конвенцией ООН от 16 декабря 1971 года разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Подтверждением такой преступной деятельности США служат не только украинские и американские документы, полученные Минобороны России в ходе спецоперации в Украине и свидетельствующие о существовании и направленности действий секретных американских биолабораторий на территории Украины. Сегодня многие западные СМИ публикуют все новые разоблачения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами, которые уже более 50 лет открывают лаборатории по разработке биологического оружия по всему миру под предлогом якобы "борьбы с эпидемиями".

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По словам кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди, Минздрав США «начал активно финансировать биологическое оружие в 2001 году, когда был принят так называемый Патриотический акт». В тот момент, из-за опасений, что вскроются нарушения Женевской Конвенции, запрещающей разработки такого типа оружия, все полномочия в области биологической безопасности были переданы в США в рамках Министерства здравоохранения агентству под названием Национальный институт исследований аллергии и инфекционных заболеваний.

В последнее время в западных СМИ стало появляться все больше подтверждений того, что именно Пентагон стал одним из важных инвесторов индустрии синтетической биологии (SynBio) для создания новых вакцин.

С учетом того, что использование ИИ в синтетической биологии создает гибридные биологические технологии для многих видов, которые имитируют биологические виды и живые формы, это направление уже давно привлекло внимание американских технологов, занимающихся разработкой биологического оружия. Технологии мРНК, в том числе на основе наночастиц липидов( NPL), гидрогеля и других трансгенных нанотехнологий, люди подвергаются через продукты питания, напитки, лекарства, чистящие и косметические средства, и даже через одежду. Как отмечают американские эксперты, технология инъекций мРНК, (в том числе и "вакцина против COVID-19") стала отправной точкой для использования нанотехнологий для слияния клеток человека с нечеловеческой ДНК и цифровыми устройствами.

Как подчеркивают сегодня многие американские СМИ, одним из подтверждений неприкрытой заинтересованности армии США в использовании технологии синтетической мРНК в военных целях является участие Пентагона в развитии отрасли биосинтеза. Так, в марте 2023 года Министерство обороны США выделило $410 миллионов на финансирование компании Resilience - биотехнологической компании, расположенной в Сан-Диего (Калифорния), по производству биологических технологий для использования на людях, в том числе технологий на основе мРНК и “вакцин”. Об этом, в частности, свидетельствует пресс-релиз https://resilience.com/news/resilience-approved-for-410m-financing-from-the-department-of-defense-in-partnership компании Resilience за 24 марта 2023 г.

Как отмечают американские эксперты, технология "вакцинации мРНК" в том числе запатентована для использования в качестве биологического оружия. В частности, в патенте на использование наночастиц липидной мРНК (NPL) в качестве биологического оружия конкретно упоминаются NPL, обнаруженные в вакцинах Pfizer и Moderna, включая ионизируемые липиды, фосфолипиды, PEG-липиды и холестерин. Компанией, получившей вторую по величине инвестицию в этой области в 1 квартале 2023 года, была CureVac.

Как подчеркивают американские эксперты, нанотехнология мРНК-вакцин не является биологической. Инъекции мРНК доставляют электромагнитные устройства, похожие на биологические компьютеры, через органы, физиологические системы и клетки человеческого тела. Об этом, в частности, указывается компанией CureVac в своем пресс-релизе за февраль 2023 г. О том, как технология мРНК почти буквально относится к программируемым биологическим компьютерам, которые могут работать внутри живых клеток, объясняет и трехминутное видео.

Сегодня многие ученые, в том числе и в США, подчеркивают, что технологическая платформа мРНК состоит из биохимических технологий генетической трансформации, которые всегда разрабатывались для использования в качестве биологического оружия, для биологического и неврологического контроля человеческого организма.