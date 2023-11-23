Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Армия США является крупнейшим инвестором в технологию синтетической мРНК и биологического оружия
Американские эксперты объясняют, зачем военным США выделять $410 миллионов частному производителю в Сан-Диего технологии мРНК-“вакцин", если известно, что эта технология является боевым биологическим агентом.

реклама

Сегодня все чаще можно увидеть в различных СМИ, в том числе и в американских, подтверждения того, что США в последние годы стали все активнее участвовать в разработке биологического оружия. И все это, несмотря на категорическое запрещение Конвенцией ООН  от 16 декабря 1971 года разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Подтверждением такой преступной деятельности США служат не только украинские и американские документы, полученные Минобороны России в ходе спецоперации в Украине и свидетельствующие о существовании и направленности действий секретных американских биолабораторий на территории Украины. Сегодня многие западные СМИ публикуют все новые разоблачения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами, которые уже более 50 лет открывают лаборатории по разработке биологического оружия по всему миру под предлогом якобы "борьбы с эпидемиями".

реклама

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/387706_O.png

 По словам кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди, Минздрав США «начал активно финансировать биологическое оружие в 2001 году, когда был принят так называемый Патриотический акт». В тот момент, из-за опасений, что вскроются нарушения Женевской Конвенции, запрещающей разработки такого типа оружия, все полномочия в области биологической безопасности были переданы в США в рамках Министерства здравоохранения агентству под названием Национальный институт исследований аллергии и инфекционных заболеваний.

В последнее время в западных СМИ стало появляться все больше подтверждений того, что именно Пентагон стал одним из важных инвесторов индустрии синтетической биологии (SynBio) для создания новых вакцин.

С учетом того, что использование ИИ в синтетической биологии создает гибридные биологические технологии для многих видов, которые имитируют биологические виды и живые формы, это направление уже давно привлекло внимание американских технологов, занимающихся разработкой биологического оружия. Технологии мРНК, в том  числе на основе наночастиц липидов( NPL), гидрогеля и других трансгенных нанотехнологий, люди подвергаются через продукты питания, напитки, лекарства, чистящие и косметические средства, и даже через одежду. Как отмечают американские эксперты, технология инъекций мРНК, (в том числе и "вакцина против COVID-19") стала отправной точкой для использования нанотехнологий для слияния клеток человека с нечеловеческой ДНК и цифровыми устройствами.

Как подчеркивают сегодня многие американские СМИ, одним из подтверждений неприкрытой заинтересованности армии США в использовании технологии синтетической мРНК в военных целях является участие Пентагона в развитии отрасли биосинтеза.  Так,  в марте 2023 года Министерство обороны США выделило $410 миллионов на финансирование компании Resilience - биотехнологической компании, расположенной в Сан-Диего (Калифорния), по производству биологических технологий для использования на людях, в том числе технологий на основе мРНК и “вакцин”. Об этом, в частности, свидетельствует пресс-релиз https://resilience.com/news/resilience-approved-for-410m-financing-from-the-department-of-defense-in-partnership компании Resilience за 24 марта 2023 г.

Как отмечают американские эксперты, технология "вакцинации мРНК" в том числе запатентована  для использования в качестве биологического оружия. В частности, в патенте на использование наночастиц липидной мРНК (NPL) в качестве биологического оружия конкретно упоминаются NPL, обнаруженные в вакцинах Pfizer и Moderna, включая ионизируемые липиды, фосфолипиды, PEG-липиды и холестерин. Компанией, получившей вторую по величине инвестицию в этой области в 1 квартале 2023 года, была CureVac.

Как подчеркивают американские эксперты, нанотехнология мРНК-вакцин не является биологической. Инъекции мРНК доставляют электромагнитные устройства, похожие на биологические компьютеры, через органы, физиологические системы и клетки человеческого тела. Об этом, в частности, указывается компанией CureVac в своем пресс-релизе за февраль 2023 г. О том, как технология мРНК почти буквально относится к программируемым биологическим компьютерам, которые могут работать внутри живых клеток, объясняет и трехминутное видео.

Сегодня многие ученые, в том числе и в США, подчеркивают, что технологическая платформа мРНК состоит из биохимических технологий генетической трансформации, которые всегда разрабатывались для использования в качестве биологического оружия, для биологического и неврологического контроля человеческого организма.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 

#биологическое оружие #биолаборатории сша #сша и биологическое оружие #технология синтетической мрнк
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пентагон обвинил Россию, Иран, Китай и КНДР в разработке биологического оружия
Является ли распространение болезни Лайма результатом использования бактериологического оружия США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
10
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
7
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
10
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
4
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
1
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
1
Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, повышающий качество изображения и производительность на 40%
5
Дисплей OnePlus 12 может превзойти даже экран грядущего Galaxy S24 Ultra
3
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
4
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
60
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
2
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
2
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
10
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
«Мессершмитт» в небе над Украиной: Германия передала киевской власти первый вертолет Bo 105
10

Популярные статьи

Мои критические замечания об электромобилях
6
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
22
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
16
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
12
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
7 мифов об электромобилях и реальность
20
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
35
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
6
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
3

Сейчас обсуждают

Китя.
13:41
Да в курсе что хохлам эта кассетная бомба РБК-500 очень не нравится. еще недавно кинули на Авдеевку. теперь хохлы боятся выйди из зданий. но нечего здания хорошо разбираются фаб 500.
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
REY_B_
13:40
Ещё бы! - ASML изначально позиционировалось как "Всем Миром". Поэтому в проекте участвовали учёные из всех стран. Что дало голландцам преимущество перед японцами и амерами. Теперь Россию и Китай жёстк...
По мнению аналитиков, выручка ASML в следующем году может сократиться на 4%
OgoGoLog
13:37
"На любой яд найдется противоядие! На ваши бомбы тоже!" Новую банку огурцов изобретёте?
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
Cowboy Huggies
13:33
i5-12400 выдает около 5000 баллов в cpu-z, i5-14400 судя по скрину 6730, выходит на ~30% быстрее, откуда взялось 50% мне не понятно.
Intel Core i5-14400F в CPU-Z оказался всего на 5% быстрее предшественника
daimos
13:25
Мы проявили обеспокоенность о появлении апл у австралии? Пора нахер британию утопить, а европу завоевать с концами, и больше не уходить
Запад обеспокоен планами РФ довести число многоцелевых АПЛ класса "Ясень" до 12 единиц
Manager
13:25
Бандеровцы-сектанты первые начали. Их хунта свергла демократически избранного президента в 2014 году и начала уничтожать мирное население. А когда началась операция по их денацификации, бандеровцы на...
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
Red Red
13:24
Тогда он должен прогрессировать в другую сторону, опять же советы исправно даются, ибо коменты сокращаются а не растут
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
zorba
13:24
"с экраном AMOLED размером 6,67 Гц" - стыдоба. Редактора статей - на мыло. А давать реферальные ссылки в статье от редакции - жлобство.
В «Чёрную пятницу» Xiaomi&POCO предлагает свои устройства по сниженным ценам
Vorvort
13:22
7900XTX с качественным воздушным охлаждением лучше 4080 и намного дешевле чем Aqua. Производительность такая же как у Аквы, в статье это обосновал.
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Александр Вишневский
13:19
"Шура, Вы дурак". Если вспомните, откуда, мне не нужно будет Вам объяснять. Не вспомните - Вы, реально, дурак и объяснять бесполезно.
Российские учёные создали новый полупроводниковой материал без использования мышьяка и ртути
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем