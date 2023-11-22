Из новых тенденций в этой отрасли, выявленных аналитиками, отмечается в 2023 году повышенный интерес путешественников к не пляжному туризму после «пандемии», рост спроса на экскурсии и познавательные туры.

WTM Global Travel Report совместно с оксфордскими экономистами представил свой анализ глобального развития туристической отрасли и наиболее преимущественных направлений туризма в ближайшее время. Указанное исследование было проведено в связи с произошедшим после «пандемийного» 2019 года падением потока мирового туризма, нанесшего существенный ущерб указанной отрасли.

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Как отмечается в докладе, несмотря на пока еще сохраняющееся уменьшение количества туристических поездок в 2023 году, имеются веские основания на активизацию туризма в ближайшее время. Так, хотя с 2019 по 2023 год количество международных путешественников сократилось на 3 %, тем не менее туротрасль рассчитывает получить в этом году на 19% выше доходов, чем до «пандемии» и имеются тенденции к дальнейшем росту.

Из новых тенденций в этой отрасли, выявленных аналитиками, отмечается в 2023 году повышенный интерес путешественников к не пляжному туризму после «пандемии», рост спроса на экскурсии и познавательные туры. На 10 %, по сравнению с 2022 годом, повысился интерес к природному и гастрономическому туризму. Кроме того, явно прослеживается наметившаяся у путешественников тенденция к совершению поездок реже, но на более длительный срок.

Как отмечает WTM Global Travel Report, в 2033 году расходы на отдых могут более чем в два раза превысить уровень 2019 года. С одной стороны это может быть обусловлено ростом цен из-за происходящей по всему миру инфляции. Но при этом отмечается в качестве «движущей силы» туристической отрасли и увеличение количества домохозяйств в Китае, Индии и Индонезии, которые могут позволить себе путешествовать за границу.

Что же касается географических приоритетов туристических потоков на ближайший период, то WTM Global Travel Report называет такие страны, как Испания, Франция, Турция, Хорватия и страны Персидского Залива.

В частности, отмечается в последний период стремительный рост числа посещаемости (на 73 % по сравнению с 2019 годом) Турции. И это при том, что общее количество посещений Европы сократилось на 3 %: с 440 миллионов в 2019 году до 428 миллионов в 2023 году. Таким образом, турецкое направление обогнало два крупнейших европейских рынка, Францию и Испанию, которые показали рост лишь на 33% и 31% соответственно по сравнению с 2019 годом.

Хорватия, десятый по величине рынок в регионе, также выделяется, увеличившись на 51 % в 2023 году по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии.

Привлекательность Турции объясняется экспертами прежде всего падением курса турецкой лиры, из-за чего отдых в Турции стал более доступным для многих путешественников. Береговая линия страны с ее кристально чистыми водами и первоклассными курортами стала более экономичной альтернативой Итальянской Ривьере или Лазурному Берегу. Стамбул привлекает посетителей своими оживленными районами и впечатляющей Османской архитектурой, в то время как Эфес на западном побережье - это древнее чудо с его памятниками. В самом сердце Турции посетители могут полюбоваться высеченными в скале пейзажами Каппадокии с воздушного шара или из пещерного отеля.

Указывается также, что значительный рост туристического рейтинга Турции во многом был обусловлен и ростом количественного показателя посетителей этой страны за счет российских граждан, так как это направление стало одним из немногих европейских, где не были запрещены рейсы из России. Ожидается, что в общей сложности 7 миллионов россиян посетят Турцию в 2023 году, по сравнению с примерно 5 миллионами в 2022 году.

В представленном WTM Global Travel Report анализе также подчеркивается происходящий в последний год рост мирового туризма в страны Персидского Залива. В частности указывается, что общее количество туристов там может достичь 33 млн в 2023 году против 29 млн в 2019 году. Доходы этого макрорегиона от туризма выросли на 46 % по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что этим успехом могли бы воспользоваться и другие ближневосточные государства, если бы их туристическое будущее не пошатнули последние военные действия в Израиле.