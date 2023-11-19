Исследование, проведенное Pew Research Center, показывает неимоверный рост обращения американцев к китайской TikTok, в то время как потребление новостей на других платформах социальных сетей остается неизменным или сокращается.

Расположенный в Вашингтоне внепартийный американский исследовательский центр Pew Research Center уже давно признал вирусный характер получения и распространения информации через интернет, социальные сети и информационный сайты. Уже не одно десятилетие социальные сети и информационные сайты активно подменяют традиционные средства массовой информации (телевидение, радио, онлайн-пресса) в качестве источника интересующей общественность информации, не отягощенного, в отличие от многих традиционных в прошлом СМИ, односторонней партийной идеологической пропагандой.

Согласно опросу journaldunet.com, социальные сети и информационные сайты уже давно стали преимущественными источниками получения и передачи информации для населения стран, особенно для молодежи. Для многих слоев населения социальные сети являются не только источником информации, объединяющим участников вокруг определенной темы, но и широким пространством установления знакомств и даже тесных семейных связей.

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Для многих сегодня социальная сеть - это совокупность людей, связанных друг с другом узами, характеризующимися различной степенью знакомства, которая варьируется от простого знакомства до самых тесных семейных связей. В этом «пространстве» особенно молодые представители современного общества могут улучшить свои навыки публикации и верстки сообщений в Интернете, сформировать свой вкус к такой деятельности, научиться общаться с живыми социальными группами и заводить интересные контакты. Все эти навыки и контакты ценны для будущей карьеры молодежи, многие из которых могут быть связаны в дальнейшем с информационными и коммуникационными технологиями. Поэтому, указывают аналитики, не удивительно, что каждый второй опрошенный использует в первую очередь поисковые системы и социальные сети для доступа к информации. Социальные сети становятся вторым по популярности источником новостей, как и онлайн-пресса.

На этом фоне стало весьма примечательным является недавнее исследование, проведенное Pew Research Center, показывающее значительное увеличение числа американцев, особенно молодых людей, которые обращаются за информацией в социальные сети, а не в традиционные СМИ. При этом отмечается, что происходит и значительная дифференциация использования традиционных в прошлом соцсетей. И на этом фоне четко просматривается неимоверный рост обращения американцев к китайской TikTok, в то время как потребление новостей на других платформах социальных сетей остается неизменным или сокращается.

В частности, Pew Research Center установил, что, в условиях, когда традиционные платформы социальных сетей становятся свидетелями спада в распространении информации, TikTok стал заметным исключением. Число взрослых американцев, регулярно посещающих TikTok, значительно увеличилось с 3 % в 2020 году до 14 % в 2023 году. Эта тенденция резко контрастирует с тенденциями, наблюдаемыми на других крупных сайтах социальных сетей, где потребление новостей в последние годы оставалось на прежнем уровне или замедлилось.

Происходящее изменение особенно заметно среди молодежи. TikTok, в первую очередь известный своим короткометражным видеоконтентом, приобрел огромную популярность среди подростков и молодых людей. Две трети подростков сообщают об использовании именно этой платформы, которая все чаще становится для них источником информации. Так, 32 % представителей молодежи в возрасте от 18 до 29 лет сообщают, что регулярно получают информацию из соцсети TikTok. Что же касается других возрастных групп американского общества, то только 15 % людей в возрасте 30-49 лет, 7 % людей в возрасте 50-64 лет и едва ли 3 % людей старше 65 лет регулярно получают информацию из TikTok.

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И в этих условия весьма примечательным также становится недавнее сообщение Breitbart News, что «TikTok, принадлежащий враждебной США иностранной стране, уже доказал свою способность вмешиваться в дела других стран, представлять угрозу национальной безопасности для США».