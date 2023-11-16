Компания Boeing объявила о расширении своего завода в Хантсвилле, штат Алабама, на котором производится ракетный комплекс Patriot PAC-3.

Через три недели после того, как американские военные объявили о развертывании дополнительных систем противоракетной обороны на Ближнем Востоке, на фоне опасений, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в региональную войну с Ираном, компания Boeing объявила о расширении своего завода в Хантсвилле, штат Алабама, на котором производится ракетный комплекс Patriot PAC-3 ( Patriot Advanced Capability-3 ). Это один из последних вариантов модернизации известного ЗРК Patriot, предназначенного для перехвата боеголовок тактических баллистических и крылатых ракет. Модификация PAC-3 была принята на вооружение в 2001 году, этот ЗРК может сбивать как воздушные, так и баллистические цели, совмещая функции комплекса ПВО и ближней ПРО.

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Как указывается компанией, указанное расширение завода позволит Boeing увеличить ежегодное производство самонаводящихся ракет PAC-3 более чем на 30% к 2027 году для удовлетворения растущих потребностей в американских ЗРК в области противовоздушной и противоракетной обороны по всему миру. Недавно компания поставила 5000-й PAC-3 seeker.

Как заявила Дебби Барнетт, вице-президент по стратегическим системам противоракетной обороны и руководитель отделения Boeing в Хантсвилле, “Система PAC-3 seeker является критически важным средством противовоздушной и противоракетной обороны, и расширение завода позволит значительно увеличить производство ракет для поддержки вооруженных сил США, союзников и международных партнеров, которые полагаются на нее”.

Комментируя этот вопрос, министр обороны США Ллойд Дж. Остин 22 октября указал: «Я активировал развертывание батареи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также дополнительных батальонов Patriot по всему региону, чтобы усилить защиту сил США». При этом из американских СМИ известно, что развертывание дополнительных батарей THAAD и Patriot на Ближний Восток обусловлено в значительной степени тем, что военные базы США в этом регионе стали в последнее время активно подвергаться атакам. Так, только с начала октября с.г. порядка 50 раз базы США в Ираке и Сирии были атакованы военизированными региональными группировками, в результате чего 56 американских военнослужащих были ранены.

Как отмечают американские обозреватели, потребность в дополнительных ракетах в Восточной Европе и на Ближнем Востоке была благом для Boeing и американского военно-промышленного комплекса.

На протяжении последних лет компания Boeing инвестировала более 100 миллионов долларов в модернизацию ракетного комплекса в Хантсвилле для поддержки программы Patriot.

В последние недели Иордания, один из ближневосточных союзников Соединенных Штатов, обратилась к Вашингтону с просьбой развернуть системы Patriot для защиты своей границы, столкнувшись с риском последствий непрекращающихся израильских бомбардировок Газы.

В течение последних 20 месяцев ракеты Patriot поставляются Украине. Однако в последний месяц, из-за переноса Вашингтоном более пристального внимания обеспечению безопасности своих военных баз и союзников на Ближнем Востоке, указанное снабжение украинской армии ракетами Patriot вынужденно сократилось.

С 2010 года Boeing инвестировала более 100 миллионов долларов в улучшение своих производственных мощностей в Хантсвилле для поддержки производства PAC-3. Начиная с 2021 года, Boeing получила контракты на производство PAC-3 seeker на сумму более 2 миллиардов долларов, а также на разработку системы следующего поколения.

Компания Boeing инвестирует средства также в инициативы штата в области высшего образования, недавно выделив 415 000 долларов в виде грантов на стипендии, содержание технологических лабораторий и поддержку программ развития рабочей силы в семи высших учебных заведениях Алабамы. Школы, получающие гранты, включают Алабамский университет A&M, Обернский университет, общественный колледж Калхун, государственный технический колледж имени Дж.Ф. Дрейка, Университет Таскиги, Университет Алабамы и Университет Алабамы в Хантсвилле.

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