Как сообщают СМИ Исландии, эта страна ожидает самое смертоносное извержение вулкана за последние полвека, которое угрожает полностью уничтожить город Гриндавик.

Как сообщают СМИ Исландии, эта страна ожидает самое смертоносное извержение вулкана за последние полвека, которое угрожает полностью уничтожить город Гриндавик. Население Гриндавика, где проживает около 3600 человек, уже эвакуировано, власти острова закрыли несколько дорог в этом районе.

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Исландия находится в состоянии повышенной готовности в связи с более чем 2000 землетрясениями, обнаруженными за последние трое суток, что свидетельствует о приближении землетрясения, которое может изменить не только ландшафт острова, но и соседние территории.

10 ноября в 18:00 по всемирному времени в 7 км к западу от Гриндавика на глубине в 10 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1. Сейсмические последствия были самыми сильным из 20 000 афтершоков.

В то время как первыми последствиями землетрясений являются материальный ущерб и географическое изменение местности, результаты так называемых «суперсейсмитов» иные. От влияния на климат количества выделяемых газов или изменения оси вращения Земли до исчезновения важнейших морских видов в пищевой цепи. Кроме того, изменение океанских течений является одним из наиболее серьезных опасений для научного сообщества.

В Гриндавике многие дома были серьезно повреждены, а дороги разбиты. Геофизические модели показывают, что магматическая интрузия медленно распространяется на глубину около 800 метров. Текущие симптомы аналогичны тем, которые наблюдались до извержения исландского вулкана Фаградальсфьял в 2021 году.

Как сообщают национальные СМИ, ситуация в Исландии критическая. «С утра 11 ноября сейсмическая активность в магматическом вторжении была относительно постоянной. С полуночи 12 ноября в пределах дамбы было зарегистрировано около 1000 землетрясений, все с магнитудой не менее 3,0", - говорится в заявлении, опубликованном властями Исландии.

Исландское метеорологическое бюро, Исландский университет и Департамент гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях согласны с тем, что магматический канал под городом Гриндавик находится «опасно близко» к поверхности. Основная проблема для властей Рейкьявика заключается в прогнозировании того, когда и где магма поднимется наружу.

Исландия исторически является одной из самых сейсмически и вулканически активных стран. Историю Исландии нельзя понять без постоянных движений Земли и многочисленных извержений вулканов.

Власти и авиакомпании приняли меры предосторожности по аналогии с последствиями извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году, которое нарушило воздушное пространство и заблокировало большую часть Северной Европы из-за облаков пепла.

Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что магма поднимется на поверхность в течение нескольких дней, но также возможен взрыв, подобный тому, что произошел в Эйяфьятлайокудле. Эта катастрофа привела к отмене более 100 000 рейсов и затронула 10 миллионов пассажиров.

«Из-за сильной сейсмической активности в Сундникагигаре, к северу от Гриндавика, начальник полиции объявил чрезвычайное положение для защиты граждан», - заявили в департаменте гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. "Землетрясения могут быть более значительными. Эта серия событий может спровоцировать взрыв", - предупредило правительство.

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Исландское метеорологическое управление также сообщило на днях о наличии «признаков того, что значительные количества магмы перемещаются в районе, простирающемся от Сундникагигара на север до Гриндавика». «Количество вовлеченной магмы намного больше, чем наблюдалось при крупнейшем извержением магмы, связанном с извержением Фаградальсфьял», - добавило агентство. Одновременно были выражены опасения, что в случае усиления извержения вулкана даже может наступить конец Исландии…