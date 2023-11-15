Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
AFP: исландский город Гриндавик может быть разрушен из-за извержения вулкана
Как сообщают СМИ Исландии, эта страна ожидает самое смертоносное извержение вулкана за последние полвека, которое угрожает полностью уничтожить город Гриндавик.

реклама

Как сообщают СМИ Исландии, эта страна ожидает самое смертоносное извержение вулкана за последние полвека, которое угрожает полностью уничтожить город Гриндавик. Население Гриндавика, где проживает около 3600 человек, уже эвакуировано, власти острова закрыли несколько дорог в этом районе.

https://i0.wp.com/reseauinternational.net/wp-content/uploads/2023/11/1-67.jpg?resize=740%2C431&ssl=1

реклама

Исландия находится в состоянии повышенной готовности в связи с более чем 2000 землетрясениями, обнаруженными за последние трое суток, что свидетельствует о приближении землетрясения, которое может изменить не только ландшафт острова, но и соседние территории.

10 ноября в 18:00 по всемирному времени в 7 км к западу от Гриндавика на глубине в 10 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1. Сейсмические последствия  были самыми сильным из 20 000 афтершоков.

В то время как первыми последствиями землетрясений являются материальный ущерб и географическое изменение местности, результаты так называемых «суперсейсмитов» иные. От влияния на климат количества выделяемых газов или изменения оси вращения Земли до исчезновения важнейших морских видов в пищевой цепи. Кроме того, изменение океанских течений является одним из наиболее серьезных опасений для научного сообщества.

В Гриндавике многие дома были серьезно повреждены, а дороги разбиты. Геофизические модели показывают, что магматическая интрузия медленно распространяется на глубину около 800 метров. Текущие симптомы аналогичны тем, которые наблюдались до извержения исландского вулкана Фаградальсфьял в 2021 году.

Как сообщают национальные СМИ, ситуация в Исландии критическая. «С утра 11 ноября сейсмическая активность в магматическом вторжении была относительно постоянной. С полуночи 12 ноября в пределах дамбы было зарегистрировано около 1000 землетрясений, все с магнитудой не менее 3,0", - говорится в заявлении, опубликованном властями Исландии.

Исландское метеорологическое бюро, Исландский университет и Департамент гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях согласны с тем, что магматический канал под городом Гриндавик находится «опасно близко» к поверхности. Основная проблема для властей Рейкьявика заключается в прогнозировании того, когда и где магма поднимется наружу.

Исландия исторически является одной из самых сейсмически и вулканически активных стран. Историю Исландии нельзя понять без постоянных движений Земли и многочисленных извержений вулканов.

Власти и авиакомпании приняли меры предосторожности по аналогии с последствиями извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году, которое нарушило воздушное пространство и заблокировало большую часть Северной Европы из-за облаков пепла.

Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что магма поднимется на поверхность в течение нескольких дней, но также возможен взрыв, подобный тому, что произошел в Эйяфьятлайокудле. Эта катастрофа привела к отмене более 100 000 рейсов и затронула 10 миллионов пассажиров.

 «Из-за сильной сейсмической активности в Сундникагигаре, к северу от Гриндавика, начальник полиции объявил чрезвычайное положение для защиты граждан», - заявили в департаменте гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. "Землетрясения могут быть более значительными. Эта серия событий может спровоцировать взрыв", - предупредило правительство.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Исландское метеорологическое управление также сообщило на днях о наличии «признаков того, что значительные количества магмы перемещаются в районе, простирающемся от Сундникагигара на север до Гриндавика». «Количество вовлеченной магмы намного больше, чем наблюдалось при крупнейшем извержением магмы, связанном с извержением Фаградальсфьял», - добавило агентство. Одновременно были выражены опасения, что в случае усиления извержения вулкана даже может наступить конец Исландии…

#исландия #землетрясения #последствия извержения вулкана
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Исландия эвакуирует города на юго-западе из-за опасений извержения вулкана
В Исландии эвакуировали тысячи людей из-за возможного извержения вулкана
Исландия готовится к извержению вулкана в ближайшие дни
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
28
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
24
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
2
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
4
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
3
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
9
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
7
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
6
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
"Ведьмак", "Джон Уик" и присоединившийся к ним "Терминатор" станут аниме-проектами
+
Прибыль китайской SMIC сократилась на 80% – не помогают даже заказы чипов для смартфонов Huawei
4

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
15
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
4
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
15
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
22
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
9
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1

Сейчас обсуждают

XAM
19:00
И этот тоже "кацап и куколд ебаный".
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Геннадий Холобаев
18:59
Вот ну никак не пойму: как говорят, что наши истребители лучше американских, за которые они просят 60 млн долларов, почему наши продают за 30? Ну продавайте хотя бы за 58. А то как-то не логично всё э...
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
XAM
18:59
Второй "кацап и куколд ебаный".
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
XAM
18:59
Да, ты не какол, ты "кацап и куколд ебаный".
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Overseer man
18:58
Удачи своими бошками лживыми пробить небосвод.
Компания Intuitive Machines планирует провести в 2024 году три миссии на Луну
XAM
18:58
"Хорошо летать могут только красивые самолеты" Туполев.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Алексей Волык
18:56
RTX3600
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
XAM
18:56
СУ-75 - коммерческий проект корпорации Сухой. Не ваше свинособачье дело, как наша корпорация тратит свои деньги.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Anakeen
18:55
Он нам покажет еще больше интересных статей в своем блоге.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
XAM
18:55
Толи дело свинособаки, могут только потрогать волосатого удава дяди Сэма и прийти в оргазм от очередной вундервафли.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем