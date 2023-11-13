По данным Бюро переписи населения США, значительная часть ветеранов военнослужащих Вооруженных сил США родилась за пределами Соединенных Штатов от родителей-иностранцев.

По данным Бюро переписи населения США, около 3,5 %, или 600 000 человек из числа ветеранов военнослужащих Вооруженных сил США, родились за пределами Соединенных Штатов от родителей-иностранцев. По данным Института миграционной политики, еще 2 миллиона ветеранов в стране являются детьми иммигрантов.

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Как сообщает сайт Statista, согласно проведенному в Соединенных Штатах опросу, среди бывших новобранцев иностранного происхождения уроженцы Мексики и Филиппин составляют самые большую часть.

Особенно большая доля уроженцев Филиппин в американской армии у некоторых наблюдателей может вызвать удивление. Однако нельзя забывать, что Соединенные Штаты и Филиппины имеют долгую военную историю, восходящую ко Второй мировой войне, когда эта страна Юго-Восточной Азии входила в Содружество (островную часть) Соединенных Штатов. «Содружество» - это термин, используемый и сегодня двумя неинкорпорированными территориями США в их полных официальных названиях, которыми являются Северные Марианские острова и Пуэрто-Рико. Филиппинами этот термин использовался в течение значительного периода их существования (с 1935 по 1946 гг.) под суверенитетом США, когда они официально назывались Содружеством Филиппин.

Предполагается, что реальное число ветеранов Вооруженных сил США, родившихся на Филиппинах, может быть даже гораздо выше, чем указано в опросе, проведенном в Соединенных Штатах. Прежде всего по той причине, что Соединенные Штаты не предоставили гражданство большинству тех, кого они завербовали на Филиппинах во время Второй мировой войны, несмотря на первоначальное обещание сделать это, тем самым заблокировав им путь к иммиграции и исключив их из переписи населения США. Из-за статуса Филиппин в Содружестве в то время значительная часть иммигрантов, состоящая в основном из молодых мужчин, уже проживала в Соединенных Штатах в 1930-х и 1940-х годах. Многие из них также поступили на военную службу и получили американское гражданство.

С учетом участия во Второй мировой войне, 18 тысячам из 65 тысяч филиппинских ветеранов Соединенных Штатов в настоящее время старше 75 лет. Возраст ветеранов Второй мировой войны также является причиной сокращения числа филиппинских ветеранов в общей численности ветеранов Вооруженных сил США: в 2018 году их было 91 тысяча. Тем не менее, в Соединенных Штатах есть американские ветераны, родившиеся на Филиппинах всех возрастов, поскольку иммиграция с Филиппин оставалась высокой и после обретения этой страной независимости.

Точно так же в последние годы резко сократилось количество немецких и британских ветеранов. Напротив, число ветеранов из соседних с США стран, в частности, Мексики и Канады, увеличилось.

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Цифры, взятые из ежегодного социально-экономического приложения Бюро переписи населения США, не включают ветеранов, родившихся у американских родителей за границей.