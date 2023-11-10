Владимир Зеленский во время интервью телеканалу NBC 5 ноября пригласил Дональда Трампа посетить Украину и изложить свои планы "по прекращению конфликта с Россией примерно за 24 часа".

Владимир Зеленский во время интервью телеканалу NBC 5 ноября пригласил Дональда Трампа посетить Украину и изложить свои планы "по прекращению конфликта с Россией примерно за 24 часа".

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Эта тема стала в последние дни активно обсуждаться в американских СМИ. Как известно, Трамп неоднократно заявлял, что якобы быстро положит конец конфликту, если он вернется в Белый дом в 2024 году. В частности, одно из таких заявлений Трамп сделал Кейтлан Коллинз из CNN во время своего публичного выступления в начале этого года. Однако, как отмечают сторонники Трампа, он, декларируя подобные намерения имел в виду действия, которые он мог бы предпринять после переизбрания, а не позицию, которую он занимает в настоящее время.

Касаясь же высказанного Зеленским приглашения посетить Украину, Трамп, согласно Newsmax, отклонил его, сославшись "на опасения создать конфликт интересов в отношениях нынешней администрации Байдена с Украиной". В своем ответе Трамп отметил, что «было бы неуместно посещать Украину в нынешнее время».

Как отмечают в NBC News, официальные лица США и Европы в последнее время активно обсуждают параметры возможного мирного соглашения по Украине и содержание возможных переговоров с Россией. По словам одного из нынешних высокопоставленных американских чиновников, который, как сообщается, общался с каналом, такие разговоры сосредоточены на общих чертах уступок, на которые Украине, возможно, придется пойти, чтобы достичь соглашения.

Эти обсуждения были названы «деликатными». Некоторые из этих дискуссий состоялись в прошлом месяце в кругу представителей более чем 50 стран-союзников, включая членов НАТО. Согласно сообщению NBC News, указанные обсуждения состоялись на фоне резкого снижения политической поддержки Украины в США и Европе. Обеспокоенность официальных лиц Запада усилилась по мере того, как конфликт зашел в тупик. При этом чиновники из администрации президента-демократа Джо Байдена выразили свою обеспокоенность тем, что «Украине не хватает рабочей силы», в то время как у России отмечаются «казалось бы, неисчерпаемые резервы». Кроме того, в Вашингтоне ожидают, что Зеленский будет все больше терять поддержку внутри страны и столкнется с растущим протестным движением из-за требований о бессрочной воинской повинности.

Как отмечают американские обозреватели, в США, да и среди их союзников, происходит откровенное смещение внимания от событий в Украине к ситуации в Израиле после событий 7 октября, что в дальнейшем еще больше ослабит политическую, военную и финансовую поддержку Киева. На этом фоне, согласно поступающих сведений, все большее число официальных лиц США используют слово "тупик" для описания конфликта. Многие считают, что исход событий в Украине будет зависеть от того, какой стороне удастся сохранить армию дольше всего.

Официальные лица Пентагона считают, что у Украины, вероятно, есть время до конца года, чтобы исправить ситуацию, прежде чем давление в пользу мирного соглашения усилится. «Любое решение, касающееся переговоров, находится в компетенции Украины», - говорится в недавнем заявлении Совета национальной безопасности США.

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Однако, как с явным сожалением отмечают американские СМИ, Зеленский отвергает перспективу мирного соглашения и намеревается продолжить военные действия…