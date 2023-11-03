Страны глобального Юга начали разрывать свои официальные связи с Израилем и отзывать своих послов после трех недель израильских авиаударов по сектору Газа и через несколько дней после начала наземной операции.

Страны глобального Юга начали разрывать свои официальные связи с Израилем и отзывать своих послов после трех недель израильских авиаударов по сектору Газа и через несколько дней после начала наземной операции.

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Так, Боливия стала одной из последних стран, разорвавших официальные отношения с Израилем на фоне достигшего уже числа погибших среди палестинских мирных жителей более 8700 человек. Согласно официальному заявлению министерства иностранных дел Боливии, эта страна «решила разорвать дипломатические отношения с Государством Израиль в знак осуждения агрессивных и непропорциональных военных действий Тель-Авива, происходящего в секторе Газа». «Мы требуем положить конец атакам в секторе Газа, которые уже привели к гибели тысяч мирных жителей и насильственному перемещению палестинцев», - заявила на пресс-конференции министр администрации при президенте Мария Нела Прада, прежде чем объявить о поступлении новой гуманитарной помощи для жителей Газы.

Однако в ответ Израиль быстро отреагировал, обвинив южноамериканскую страну в том, что она, якобы, «капитулирует перед терроризмом и режимом аятолл в Иране».

Соседи Боливии - Чили и Колумбия, также отозвали своих послов, осудив то, что они называют "военной кампанией этнической чистки, направленной против палестинцев". «Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не прекратит убийства палестинского народа, мы не сможем быть там», - заявил президент Колумбии Густаво Петро в сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Президент Чили Габриэль Борик также обвинил Израиль в «неприемлемых нарушениях международного гуманитарного права», которое основано на неприятии «коллективного наказания» населения. Следует отметить, что в Чили, как и в других странах Латинской Америки, проживает значительное количество палестинцев.

Хотя у ряда стран глобального Юга, в частности у Кубы и Венесуэлы, нет официальных отношений с Израилем, они тоже осудили действия правительства Нетаньяху в отношении мирного населения Газы. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва также сделал аналогичные заявления на прошлой неделе. Президент Кубы Мигель Диас-Канель даже раскритиковал Вашингтон, назвав его «историческим соучастником сионистского варварства».

Но самым, пожалуй, серьезным ударом для Израиля с точки зрения сохранения стабильных союзников в Ближневосточном регионе, стала реакция на события в Газе Иордании, которая заключила официальный мир с Израилем в середине 1990-х годов: в знак растущей обеспокоенности арабских стран по поводу происходящих событий, Иордания отозвала в среду своего посла в Израиле и попросила посла Израиля покинуть королевство. Как известно, Иордания, ключевой союзник Соединенных Штатов, подписала мирное соглашение с Израилем в 1994 году, став второй арабской страной, сделавшей это после Египта.

Заместитель премьер-министра Иордании Айман аль-Сафади, который также является министром иностранных дел, заявил, что отзыв послов связан с военными действиями Израиля в Газе и вызванной этим гуманитарной катастрофой. Он предупредил о риске расширения конфликта, который будет угрожать «безопасности всего региона».

Внутренняя стабильность Иордании долгое время зависела от ее позиции по отношению к палестинцам, учитывая, что большую часть ее населения составляют палестинские беженцы, многие из которых прибыли в королевство еще в эпоху создания Израиля.

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Израиль справедливо опасается сценария эффекта домино, при котором одна страна за другой могут разорвать свои связи с еврейским государством или, по крайней мере, установить дипломатическую дистанцию.