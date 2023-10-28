Планируются изменения в визовых правилах стран Европы

Согласно обнародованному Европейской системой информации и разрешений на поездки (ETIAS) плану действий, с весны 2025 года все направляющиеся в ЕС лица должны будут пройти сканирование отпечатков пальцев и лица.

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Причем, как указывается, это нововведение коснется также и граждан США, от которых также будет требоваться получение получения предварительного разрешения ETIAS на поездки в Европу. И это несмотря на то, что в настоящее время между США, странами ЕС и рядом других государств действует соглашение о безвизовом режиме, которое позволяет гражданам 38 стран въезжать в США на срок до 90 дней без визы, а американцы в свою очередь могут путешествовать без виз в эти страны.

В новых правилах ЕС будет подчеркиваться, что люди смогут отправиться в путешествие только после регистрации своего намерения через официальный веб-сайт или мобильное приложение ETIAS, которые в настоящее время не обрабатывают запросы такого типа для американцев.

Новые правила ЕС предусматривают, что посетители будут проходить сканирование лица и отпечатков пальцев, а также должны будут предоставить другие биометрические данные, на что уже с откровенным негодованием отреагировали американцы. В частности, они отмечают, что их недоумение вызывает тот факт, что эти данные будут храниться в общем хранилище идентификационных данных (RCI) Европейской комиссии - базе данных, к которой имеют доступ многие агентства, в том числе правоохранительные органы.

Критики и защитники цифровой конфиденциальности в США бьют тревогу не только по поводу возможного неправомерного использования этого обширного набора данных правительствами ЕС, но и по поводу потенциальной подверженности такого массива цифровой персональной информации угрозам взлома со стороны преступных организаций или враждебных США иностранных правительств. Также указывается, что в этом случае существует риск того, что недобросовестные инсайдеры также смогут обрабатывать эту конфиденциальную информацию.

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В этой связи необходимо отметить, что сами Соединенные Штаты начали сбор отпечатков пальцев иностранных туристов в рамках программы Us-VISIT (технология определения статуса посетителей и иммигрантов в Соединенных Штатах), запущенной в 2004 году, несмотря на протесты европейских граждан.