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vizir47
Из-за политики Байдена в секторе Газа ответственный чиновник Госдепартамента США подал в отставку
19 октября высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Джош Пол подал в отставку, указав в качестве причины на плохое управление израильско-палестинским конфликтом со стороны администрации президента Джо Байдена.

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19 октября высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Джош Пол подал в отставку, указав в качестве причины на плохое управление израильско-палестинским конфликтом со стороны администрации президента Джо Байдена. Эту отставку подтвердило издание The New York Times и многие другие американские СМИ.

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В своем двухстраничном письме  Джош Пол следующим образом объясняет причины своей отставки: «Сегодня я покидаю свой пост, потому что считаю, что мы достигли предела наших действий в отношении постоянных, даже интенсифицированных и ускоренных поставок летального оружия Израилю», имея в виду поддержку, оказываемую администрацией Байдена Израилю в ответ на действия ХАМАС 7 октября. «В глубине души я верю, что ответ Израиля и с ее американской поддержкой как этого ответа, так и статус-кво в отношении оккупации, приведет только к еще большим страданиям израильского и палестинского народов – и, в долгосрочной перспективе, не отвечает интересам Соединенных Штатов», пишет далее Джош Пол. «Слепая поддержка только одной партии в долгосрочной перспективе наносит ущерб интересам обоих народов», — подчеркивает Джош Пол.

Джош Пол указал на отсутствие у него ожиданий, что его уход приведет к немедленному изменению политики, о возможности чего уже заявило несколько американских экспертов. Но он сказал, что надеется достичь двух вещей: отстраниться от дебатов, которые показались ему трудными, и показать другим в правительстве, "что это нормально и можно противостоять".

Как указал Рональд Нойманн, президент Американской академии дипломатии и бывший посол США в Афганистане, есть две вещи, которые может сделать сотрудник Госдепартамента, когда он не согласен с политикой США: уйти в отставку или попросить перевести его на другую работу.

Во время выступления в Тель-Авиве в среду Джо Байден выразил свою непоколебимую поддержку Израиля и поставкам туда американского оружия.

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Остается только ждать, кто вслед за Джошем Полом в ближайшее время покинет команду Байдена, с учетом того, что повсеместная критика действий и выступлений нынешнего президента США только растет и перспективные политики не хотят более связывать свою карьеру с этим нынешним лидером Америки.

#сша #госдепартамент сша #критика действий израиля #несогласие с политикой байдена
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