В ходе украинской операции под кодовым названием " Стрекоза» во вторник с использованием американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боезарядами были атакованы авиабазы РФ на юге Бердянска и на востоке Луганска.

В течение последних месяцев Украина настойчиво требовала от Вашингтона поставки дальнобойных ракет с кассетным боезарядом ATACMS (Army Tactical Missile System). Этим летом Соединенные Штаты обязались предоставить им и, к сожалению, это запрещенное международными конвенциями кассетное оружие уже было впервые использовано киевскими войсками.

Развернутые с максимальной скрытностью – хотя ни Соединенные Штаты, ни Украина официально не объявляли о поставке до вторника, 17 октября, – ATACMS, как сообщается западными СМИ, использовались во время атаки на российские авиабазы в ночь с понедельника на вторник. По данным издания Politico, Белый дом якобы принял решение передать их Украине в августе, и они стали частью тайной программы военной помощи Украине, объявленной 21 сентября.

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Украинская операция под кодовым названием " Стрекоза» прошла успешно, если верить спецназу ВСУ, который во вторник заявил, что атаковал авиабазы на юге Бердянска (Запорожская область) и на востоке Луганска (Восточная Украина).

Президент Украины Владимир Зеленский, не упоминая об этом конкретном случае, приветствовал этот факт, сообщает Forbes. После этой атаки в социальных сетях начали появляться изображения, по которым можно различить обломки ракеты MGM-140a ATACMS Block I, использовавшейся украинскими войсками против аэропорта Бердянск. Этот вариант ракеты дальностью около 160 километров, по данным The Wall Street Journal, оснащен боеголовкой, содержащей 950 кассетных снарядов типа M74 размером с гранату, которые особенно опасны для гражданского населения.

При этом не стоит забывать, что многие политики и гуманитарные организации ранее уже высказывались против поставок киевским войскам этого оружия, запрещенного в большей части мира.

Это первый случай, когда такие ракеты большой дальности используются Украиной, и это, по заявлениям Вашингтона, «знаменует собой заметный поворотный момент, поскольку это самое разрушительное оружие во всем ее арсенале». «Мы считаем, что это значительно укрепит боевые возможности Украины на местах», - заявила представитель Совета национальной безопасности США.

На том фоне американский институт Хадсона опубликовал прогноз, согласно которому в ближайшее время по Крымскому мосту будет нанесен комбинированный удар ракетами ATACMS, SCALP/Storm Shadow и немецкими Taurus, предварительно нанеся серьезный удар по ПВО Крыма и Севастополя. При этом в Институте Хадсона признают, что такую атаку Украина просто не сможет реализовать в одиночку, без поддержки США и НАТО.

А это означает, что, признавая провал попыток ВСУ осуществить контрнаступление, США и НАТО в своих целях нанести с использованием Украины вооруженный удар по России переходят все допустимые «красные линии» во взаимоотношениях с Москвой и фактически открыто вступают в вооруженное противостояние с РФ в ходе СВО.