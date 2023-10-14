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vizir47
Применение технологий ИИ будет потреблять столько же электроэнергии, сколько небольшая страна
Потребление электроэнергии цифровыми технологиями продолжает расти. В частности, искусственный интеллект вскоре может потреблять столько же электроэнергии, сколько небольшая страна.

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В то время как потребление электроэнергии цифровыми технологиями продолжает расти, ученый из Амстердамского университета Алекс Де Вриз в академическом журнале Joule опубликовал свои исследования о воздействии таких новых технологий, как искусственный интеллект (ИИ), на окружающую среду. В частности, он указывает, что искусственный интеллект вскоре может потреблять столько же электроэнергии, сколько небольшая страна.

L’intelligence artificielle pourrait bientôt consommer plus d’électricité qu’un pays

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Объясняя свои выводы, Алекс Де Вриз - аспирант Школы бизнеса и экономики в университете Амстердама, указывает, что развертывание менее чем за год таких инструментов, как ChatGPT (от OpenAI), чат Bing (Microsoft) или Bard (Google), а также Midjourney и других в области обработки изображений, значительно значительно увеличило нагрузку на серверы и, следовательно, потребляемую энергию за их правильное функционирование. В частности, как подсчитал Алекс Де Вриз, Google ежедневно обрабатывает 9 миллиардов запросов, что требует потребления значительного количества электроэнергии для предоставления услуг.

В последние годы, если не принимать во внимание майнинг криптовалют, энергопотребление центров обработки данных было относительно стабильным, составляя около 1% от общего мирового потребления. Однако развитие искусственного интеллекта, неизбежное во многих областях, существенно меняет правила игры.

Так, согласно приведенных Алексом Де Вризом примеров, простая языковая модель GPT-3 потребляет более 1287 МВтч только на обучение. Затем наступает этап запуска в использование, на котором, чтобы оставаться в рамках ChatGPT, создаются ответы на запросы пользователей интернета. Ранее в этом году SemiAnalysis предположил, что OpenAI требуется 3617 серверов с общим количеством 28 936 графических процессоров (GPU) для поддержки ChatGPT, что эквивалентно потребляемой мощности около 564 МВтч в день.

И это, очевидно, только начало. Также, согласно SemiAnalysis, для внедрения искусственного интеллект, аналогичного ChatGPT, в каждом поиске Google потребуется 512 821 выделенный сервер, что в общей сложности составляет более 4 миллионов графических процессоров. При потребляемой мощности 6,5 кВт на сервер это приведет к ежедневному потреблению электроэнергии в 80 ГВтч, и годовому потреблению - 29,2 ТВтч (тераватт-час, или миллиард кВтч). Согласно такому сценарию, искусственный интеллект, развернутый Google в больших масштабах, сам по себе может потреблять столько же электроэнергии, сколько такая страна, как Ирландия (29,3 ТВтч в год).

В Alphabet уже подтвердили, что для взаимодействия с языковой моделью может потребоваться в десять раз больше времени, чем для обычного поиска по стандартным ключевым словам: от 0,3 Вт до примерно 3 Вт. Что касается Nvidia, ведущего поставщика серверов, адаптированных к искусственному интеллекту, то более 1,5 миллиона серверов, адаптированных к искусственному интеллекту, могут быть проданы к 2027 году. В результате этого энергопотребление приложений искусственного интеллекта в потребительских цифровых сервисах может вырасти с 85 до 134 ТВтч в год, что соответствует потреблению электроэнергии в таких странах, как Швеция, Нидерланды или Аргентина.

Исследователь объясняет, что опасается распространения искусственного интеллекта на многие области и повседневные приложения из-за их большей доступности, их лучших технических и энергетических характеристик и, следовательно, их более низкой стоимости. Алекс Де Вриз, в частности, указывает: «Следствием повышения эффективности и доступности этих инструментов может быть то, что мы просто позволим большему количеству приложений и людей использовать их».

Поэтому, уверен Алекс Де Вриз, энергопотребление, связанное с искусственным интеллектом, вскоре станет серьезной проблемой.

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Однако существует несколько рычагов, с помощью которых ее можно было бы уменьшить. Первый, очевидно, будет заключаться в том, чтобы отдавать предпочтение возобновляемым источникам энергии для питания центров обработки данных. Затем необходимо будет выяснить, как разработать менее энергоемкие алгоритмы. Наконец, необходимо будет обучать пользователей интернета ответственному использованию искусственного интеллекта без излишеств.

#алекс де вриз #искусственный ителлект #энергопотребление ии
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