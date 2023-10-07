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vizir47
Начнет ли OpenAI производство собственных чипов
В последний год из-за растущего интереса к искусственному интеллекту спрос на специализированные чипы ИИ резко возрос. Особенно отчетливо это проявилось после запуска ChatGPT в прошлом году.

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В последний год из-за растущего интереса к искусственному интеллекту (ИИ) спрос на специализированные чипы ИИ резко возрос. Особенно отчетливо это проявилось после запуска ChatGPT в прошлом году. В результате, сегодня этот сектор находится под значительным давлением, производство чипов не поспевает за темпами развития спроса на оборудование ИИ, что может привести к соответствующему росту цен. Нехватка чипов, которая угрожает отрасли, представляет собой особенно серьезный риск для такой компании, как OpenAI.  

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/423564_O.png

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Специальные микросхемы NVIDIA или ускорители искусственного интеллекта, необходимые для обучения и использования новейших технологий генеративного искусственного интеллекта,  приобретают в этих условиях  особую значимость, так как NVIDIA является одним из немногих производителей микросхем, которые производят востребованные микросхемы искусственного интеллекта и доминируют на рынке.

Недавно генеральный директор OpenAI Сэм Альтман публично пожаловался на нехватку графических процессоров на рынке, где доминирует NVIDIA, контролирующая более 80% мирового рынка чипов, наиболее подходящих для запуска приложений искусственного интеллекта. По его словам, основные проблемы OpenAI  сегодня состоят в дефиците ускорителей в целом и в колоссальных затратах компании на эксплуатацию аппаратного обеспечения. Поэтому в качестве главного приоритета компании на сегодняшний день Сэм Альтман определил необходимость приобретения большего количества микросхем ИИ, рассматривая в этих целях несколько вариантов. Среди них - возможность все большего сближения с уже известными производителями, в частности, с лидером рынка Nvidia. Но также и диверсифицирование своих поставщиков, не исключая и возможности производства собственных чипов для искусственного интеллекта.

Относительно значительно возросших в последнее время затрат OpenAI на эксплуатацию аппаратного обеспечения, необходимо напомнить, что с 2020 года OpenAI разрабатывает свои технологии генеративного искусственного интеллекта на массивном суперкомпьютере, созданном Microsoft, который использует 10 000 графических процессоров (GPU) от NVIDIA. Один день работы ChatGPT обходится OpenAI в $700 млн. В основном затраты касаются поддержки аппаратной инфраструктуры.

В этих условиях разработка собственных чипов искусственного интеллекта могла бы, безусловно, поместить OpenAI в небольшую группу крупных технологических игроков, таких как Google и Amazon.com, которые стремились взять под контроль разработку основных микросхем, имеющих фундаментальное значение для их бизнеса. Приобретение компании, производящей чипы, могло бы ускорить процесс создания собственного чипа OpenAI - как это было сделано для Amazon.com и ее приобретение Annapurna Labs в 2015 году.

Однако пока неясно, пойдет ли OpenAI по пути  создания собственных чипов, так как, по словам ветеранов отрасли, это крупная стратегическая инициатива потребует значительных инвестиций, которые могут составлять сотни миллионов долларов в год. Даже если бы OpenAI выделила ресурсы на эту задачу, успех не был бы гарантирован.

Поэтому сейчас, по словам одного из людей, близких к проектам OpenAI, компания углубленно изучает этот вариант, в том числе и ищет потенциального партнера для этого. Высказывается мнение, что продвижение проекта OpenAI по созданию собственных чипов, включая приобретение партнерской компании для этого, вероятно, займет не один год. А пока OpenAI будет продолжать зависеть от коммерческих поставщиков, таких как NVIDIA и Advanced Micro Devices.

Отсутствие у самой OpenAI пока четкой позиции по вопросу создания собственных чипов обусловлено тем, что некоторые крупные технологические компании, которые попытались идти по этому пути, годами создают свои собственные процессоры, имея при этом весьма ограниченные результаты. Так, усилия Meta по созданию пользовательских микросхем натолкнулись на серьезные проблемы, в результате чего компания отказалась от некоторых своих микросхем искусственного интеллекта. Правда, Facebook в настоящее время работает над новым чипом, который будет охватывать все виды работ с искусственным интеллектом, однако результативность этих усилий пока не ясна.

Основной спонсор OpenAI, Microsoft, также разрабатывает собственный чип искусственного интеллекта, который тестирует OpenAI. Эти планы, по мнению Reuters,  могут свидетельствовать о дистанцировании между двумя компаниями. В этой связи, согласно последним внутренним обсуждениям в OpenAI, компания еще не приняла решение относительно целесообразности принятия ею решения в целесообразности собственного производства чипов.

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#искусственный интеллект #chatgpt #openai #производство чипов #искусственный интеллект xai
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