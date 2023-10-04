Будущие пилоты F-16 ВВС Украины в настоящее время проходят обучение пилотированию американских истребителей на «цифровом симуляторе боя» DCS World, разработанном российской студией Eagle Dynamics.

Это может показаться курьезным, но будущие пилоты F-16 ВВС Украины, готовящиеся к воздушным боям с ВВС России, в настоящее время проходят обучение пилотированию американских истребителей на «цифровом симуляторе боя» DCS World, разработанном российской студией Eagle Dynamics, ныне базирующейся в Швейцарии.

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Digital Combat Simulator World (DCS World) - это симулятор по воздушным баталиям в режиме бесплатной игры, ориентированный на симуляцию использования военно-воздушного снаряжения. Он включает в себя два комплекта одежды Su-25T и TF-51D, с возможностью дополнительных модулей DCS, которые могут быть использованы для создания дополнений и обновлений, применительно к курсу обучения боевых пилотов при определении им конкретных задач воздушного вторжения на территорию противника и совершения там боевых действий в воздухе. В качестве основы, в DCS World заложена стратегия воздушного боя в регионе Кавказа, в особенности в районе Грузии, где в 2008 году Грузия пыталась вторгнуться в Россию.

Как указывают украинские СМИ, доработанное для будущих украинских пилотов F-16 программное обеспечение Digital Combat Simulator World достаточно точно воспроизводит территорию и топографию Украины и России, что, по заключениям западных военных экспертов, особенно полезно для полетов на малых высотах. Украинская армия на данный момент использует боевые самолеты советской эпохи Су-27, Су-25 и МиГ-29. При этом отмечается, что, в то время, как управление этими боевыми самолетами требует манипулирования рядом переключателей и отслеживание индикаторов на приборной доске, американские истребители F-16, отправленные Вашингтоном в Киев, управляются в основном с помощью кнопок, расположенных на «рукоятке метлы», и дроссельной заслонкой самолета.

Хотя этот симулятор DCS World и помогает будущим украинским пилотам F-16, но он делает не все. Ведь американский боевой самолет F-16 представляет собой сложную машину, которая требует, прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы сесть в кабину, очень хорошего владения английским языком и точным техническим словарем. Поэтому необходимо, чтобы украинские солдаты за несколько месяцев приобрели то, чему другие летчики учатся годами.

«Все авиаполки ВВС получили программное обеспечение для имитации полетов F-16. Украинские пилоты скоро будут готовы перейти с самолетов советской эпохи на будущие истребители», - заявил на днях Юрий Игнат, официальный представитель ВВС Украины. «Это позволяет будущим пилотам, уже со знанием английского языка и с приобретением визуальных навыков, быстро освоить западные истребители», - добавляет Юрий Игнат.

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Основные направления разработки основанной в 1991 году в Москве компании Eagle Dynamics лежат в области авиационных симуляторов. В июне 2018 года один из руководителей компании Олег Тищенко был арестован в Грузии, куда он прибыл на фестиваль танцев. В начале 2019 года он был экстрадирован грузинскими властями в США по обвинению в незаконном приобретении документации на истребитель F-16 и был осужден окружным судом штата Юта к заключению на срок в один год. Но так как срок осуждения им уже был отбыт в период следствия, после суда Олег был освобожден и он вместе с компанией переехал в Виллар-сюр-Глан, кантон Фрайбург, Швейцария.