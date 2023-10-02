В среднесрочной перспективе атомные электростанции рассматриваются многими экспертами как наиболее эффективное переходное решение для достижения глобальных климатических целей.

В среднесрочной перспективе атомные электростанции рассматриваются многими экспертами как наиболее эффективное переходное решение для достижения глобальных климатических целей. Критика использования АЭС сосредоточена в основном на проблеме окончательного хранения ядерных отходов, которая еще не решена во многих странах, и потенциальных рисках безопасности.

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Мощности атомной энергетики во всем мире неуклонно растут. В настоящее время в 15 странах, в частности в Китае, Индии и России, строится около 60 энергетических реакторов. Большинство реакторов, заказанных или планируемых к строительству, находятся в Азиатском регионе.

Значительная дополнительная мощность производства энергии за счет АЭС создается за счет модернизации объектов ядерной энергетики. Программы продления срока службы АЭС также поддерживают производственные мощности в этой отрасли, особенно в США.

Сегодня в 32 странах плюс Тайвань эксплуатируется около 440 ядерных энергетических реакторов общей мощностью около 390 ГВт. В 2021 году они обеспечивали выработку 2653 ТВтч, что составляет около 10% мировой электроэнергии. В настоящее время в 15 странах, в частности в Китае, Индии и России, строится около 60 энергетических реакторов. Как свидетельствуют сведения Всемирной ядерной ассоциации, в настоящее время активнее всех стремится к увеличению роли ядерной энергетики Китай. Именно азиатская сверхдержава сегодня разрабатывает или строит 24 новых ядерных реактора, включая новую электростанцию, которая будет подключена к энергосистеме в этом году. Объединенные Арабские Эмираты и Турция также планируют подключить по одной новой электростанции, а Южная Корея планирует построить еще две в этом году.

Второе место после Китая в строительстве новых АЭС занимает Индия, которая планирует построить восемь новых атомных электростанций и подключить их к сети к 2027 году. За ней следуют Турция (четыре АЭС, их подключение к сети планируется к 2026 году) и Южная Корея (три АЭС с возможностью их ввода в эксплуатацию до конца 2024 года). Следует отметить, что наряду с Китаем, Индией и Россией трое из пяти членов БРИКС входят в восьмерку лидеров по строительству новых АЭС.

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С 1 января 2024 года новыми членами Всемирной ядерной ассоциации станут Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты. В трех из этих шести будущих стран–членов (в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте и Аргентине) также строятся новые ядерные реакторы.