Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Нобелевской премии мира может не быть в 2023 году
На фоне открывающегося в понедельник Нобелевского комитета, из Осло исходят весьма пессимистические прогнозы в отношении возможности избрания в этом году «чемпиона мира».

реклама

На фоне открывающегося в понедельник Нобелевского комитета, из Осло исходят весьма пессимистические прогнозы в отношении возможности избрания в этом году «чемпиона мира». Даже высказывается мнение, что 6 октября комитет не сможет утвердить кандидата премии мира в 2023 году.

Il n’y aura peut-être pas de prix Nobel de la paix en 2023

реклама

Действительно, дальнейшее раскручивание Западом спирали многочисленных конфликтов в мире в 2023 году и отсутствие каких-либо даже малейших попыток «умиротворения» сторон различных мировых противостояний, довело мир до весьма опасной черты возможности скатывания в мировую войну. 

Самый обсуждаемый сегодня, пожалуй, украинский конфликт с каждым днем все больше сужает список стран и политических деятелей, которые могли бы стать возможными кандидатами на премию мира. Этот конфликт подается Западом только с одной тенденциозной русофобской стороны с каждодневным накачиванием все большего оружия и таких запрещенных мировым сообществом снарядов, как с обедненным ураном и кассетными зарядами. Причем, Ословскую конвенцию по запрещению кассетных бомб, вступившую в силу в 2010 году, демонстративно нарушают сегодня не только США! А к странам, причастным к демонстративному разжиганию неонацизма, сегодня мировое сообщество помимо самой Украины и стран Балтии присоединило уже официально Канаду, откровенно задумалось на вине в таком деянии и ряда других стран.

Поэтому, как сообщают западные СМИ, перспективы с выбором номинанта в области мира для Нобелевского комитета сегодня как никогда мрачны. Несмотря на то, что была подана 351 заявка.

“Во многих отношениях было бы уместно, если бы комитет не присуждал премию в этом году”, - сказал шведский профессор Питер Валленстин, специалист по международным вопросам. “Это был бы хороший способ подчеркнуть серьезность ситуации в мире, как это было в годы двух мировых войн.” В последний раз пять членов комитета зашли в тупик в 1972 году, в разгар войны во Вьетнаме.

Даже появились в этой связи предложения присудить в этих условиях «премию мира», например, активистам, борющимся с другой серьезной угрозой - изменением климата на фоне самого жаркого лета 2023 года за всю историю наблюдений в мире, когда непогода, пожары и наводнения бушевали по всей планете. “Я думаю, что изменение климата - отличный выбор для получения Нобелевской премии мира в этом году”, - сказал Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Sipri). И в этом контексте он даже высказался за присуждение совместной награды «движению за будущее», вдохновленному молодой шведкой Гретой Тунберг и бразильским лидером Раони Метуктире, борцом за права коренных народов, которые сильно страдают от потепления.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

 

#нобелевская премия мира #нобелевский комитет
5
Показать комментарии (5)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
10
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
21
Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
5
Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в домашних пунктах
+
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
2
BMW анонсировала подзаряжаемые гибридные 5-Series в кузове G60: самый дешёвый вариант стоит 65 300 евро
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" сейчас изучает планетарную систему, в которой 7 экзопланет, похожих на Землю
2
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
10
Экс-разведчик США Риттер: РФ сможет показать всему миру горящие танки Abrams
2
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
2
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
1
Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
+
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
5
Вместо благодарности союзники Украины получили экономический ущерб и судебный иск в ВТО
1
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
14
NVIDIA похвасталась высоким fps и низкими задержками видеокарт в Counter-Strike 2 — GTX 1060 в деле
4
Джон Кирби: прекращение помощи Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ
+

Популярные статьи

Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
14
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
44
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
26
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
5
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8
На фоне китайской угрозы США готовятся отправить на Тайвань танки Abrams
2

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
10:23
Каким образом картинка может быть лучше, чем в нативе? Откуда вы такие беретесь поостофили. Такое даже в теории невозможно, не говоря о практике. Вам резкость повышают и некоторые принимают это за улу...
GeForce RTX 5090 может получить 512-битную шину, GDDR7 и будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090
Рома Роман
10:22
Судья заявил что apple pay бесплатен для пользователей. Этот судья в курсе что почти все банки также бесплатно выпускают карты? Но глупый судья почему-то умолчал что apple берет комиссию с каждой тран...
Суд открывает дорогу для конкурентов Apple Pay в сфере NFC-оплаты
Евгений Тортумашев
10:22
"данная разработка способна устранить возникший спрос", надеюсь не путем физического устранения тех кто этот спрос породил?
Американский генерал заявил, что Abrams могут взорваться ещё до того, как пойдут в бой
JugadorGL
10:21
Лучше тому "замечательному" персонажу которому всем конгрессом Канады давеча аплодировали. Чё уж там стесняться.
Китайские чиновники призвали власти США задуматься о последствиях ограничений на инвестиции в экономику КНР
Блейд
10:19
Ладно, я пошёл в DNS, куплю пивка, а ты продолжай унижаться на этом сайте.
Спецпредставитель президента России: талибы не являются террористами по существу
Апшеронский скакел
10:19
Ещë и оценку материала себе убогий накручивает
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
Вася Ягодкин
10:18
Ну сделай мне нормально. Начинай унижаться как тебя учили в ДНС.
Спецпредставитель президента России: талибы не являются террористами по существу
Колючка
10:18
закинуть картинку в поисковик, конечно же не вариант
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
Алексей Повшал
10:17
Одно не пойму, зачем ты ковыряешь Linux, если он говно? У меня, в Debian, и 1с и криптография работает как часы, не говоря уже о стандартном софте. Столько букв, и все зря...
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
Блейд
10:17
Конечно именно туда, связи у меня везде есть, потому что я нормальный пацан. Нормально делай нормально будет
Спецпредставитель президента России: талибы не являются террористами по существу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем