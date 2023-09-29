На фоне открывающегося в понедельник Нобелевского комитета, из Осло исходят весьма пессимистические прогнозы в отношении возможности избрания в этом году «чемпиона мира».

На фоне открывающегося в понедельник Нобелевского комитета, из Осло исходят весьма пессимистические прогнозы в отношении возможности избрания в этом году «чемпиона мира». Даже высказывается мнение, что 6 октября комитет не сможет утвердить кандидата премии мира в 2023 году.

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Действительно, дальнейшее раскручивание Западом спирали многочисленных конфликтов в мире в 2023 году и отсутствие каких-либо даже малейших попыток «умиротворения» сторон различных мировых противостояний, довело мир до весьма опасной черты возможности скатывания в мировую войну.

Самый обсуждаемый сегодня, пожалуй, украинский конфликт с каждым днем все больше сужает список стран и политических деятелей, которые могли бы стать возможными кандидатами на премию мира. Этот конфликт подается Западом только с одной тенденциозной русофобской стороны с каждодневным накачиванием все большего оружия и таких запрещенных мировым сообществом снарядов, как с обедненным ураном и кассетными зарядами. Причем, Ословскую конвенцию по запрещению кассетных бомб, вступившую в силу в 2010 году, демонстративно нарушают сегодня не только США! А к странам, причастным к демонстративному разжиганию неонацизма, сегодня мировое сообщество помимо самой Украины и стран Балтии присоединило уже официально Канаду, откровенно задумалось на вине в таком деянии и ряда других стран.

Поэтому, как сообщают западные СМИ, перспективы с выбором номинанта в области мира для Нобелевского комитета сегодня как никогда мрачны. Несмотря на то, что была подана 351 заявка.

“Во многих отношениях было бы уместно, если бы комитет не присуждал премию в этом году”, - сказал шведский профессор Питер Валленстин, специалист по международным вопросам. “Это был бы хороший способ подчеркнуть серьезность ситуации в мире, как это было в годы двух мировых войн.” В последний раз пять членов комитета зашли в тупик в 1972 году, в разгар войны во Вьетнаме.

Даже появились в этой связи предложения присудить в этих условиях «премию мира», например, активистам, борющимся с другой серьезной угрозой - изменением климата на фоне самого жаркого лета 2023 года за всю историю наблюдений в мире, когда непогода, пожары и наводнения бушевали по всей планете. “Я думаю, что изменение климата - отличный выбор для получения Нобелевской премии мира в этом году”, - сказал Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Sipri). И в этом контексте он даже высказался за присуждение совместной награды «движению за будущее», вдохновленному молодой шведкой Гретой Тунберг и бразильским лидером Раони Метуктире, борцом за права коренных народов, которые сильно страдают от потепления.