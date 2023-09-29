Китай и Саудовская Аравия углубляют взаимное политическое доверие и расширяют сотрудничество в различных областях. КНР и Саудовская Аравия намерены повышать уровень обмена сведениями, а также делиться опытом в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Китай и Саудовская Аравия углубляют взаимное политическое доверие и расширяют сотрудничество в различных областях.

Дополнительным импульсом к сближению двух стран стал трехдневный визит 7 декабря 2022 года в Эр-Рияд китайского лидера Си Цзиньпина, где он встретился не только с руководством саудовского королевства, но и лидерами стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Помимо углубления политико-экономического сотрудничества между двумя странами, особый акцент был сделан на развитии саудовско-китайского стратегического партнерства в военной области. Как следовало из итогового сообщения по завершению этого визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, «стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество и координацию в сфере обороны». Акцентируя внимание на том, что указанное военное сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей стороны, при этом было уточнено, что КНР и Саудовская Аравия намерены делиться опытом в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

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В рамках сближения двух стран 20 ноября 2019 года на саудовской военно-морской базе стартовали трехнедельные совместные военно-морские учения Китая и Саудовской Аравии. Их целью было укрепление доверия между двумя странами для борьбы с терроризмом и пиратством в море на фоне роста напряжённости в Персидском заливе.

Как объявило 28 октября с.г. Министерство обороны Китая, страны уже договорились о проведении в октябре в провинции Гуандун на юге КНР своих вторых совместных военно-морских учений, которые получили название "Голубой меч 2023". Согласно уточнению китайского военного ведомства, «эти совместные учения посвящены морским антитеррористическим операциям за рубежом, снайперским учениям, управлению лодками, посадке вертолетов и спасению». По заявлению представителя Министерства обороны Китая У Цяня, указанные военные совместные учения двух стран «направлены на углубление практического и дружеского сотрудничества между двумя армиями и повышение уровня практической подготовки войск».

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Эти учения проводятся на фоне активного стремления Китая укрепить свои отношения с Эр-Риядом и взятия Пекином на себя новой роли посредника на Ближнем Востоке. Пекин помог заключить в этом году при поддержке Дамаска соглашение между Саудовской Аравией и Ираном - двух давних соперничающих стран, что привело к восстановлению их отношений и открытию ими соответствующих посольств.