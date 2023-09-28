OpenAI объявила, что оснастила свою программу искусственного интеллекта (ИИ) новыми функциями, и в ближайшие недели ChatGPT сможет не только разговаривать, но и видеть.

Стартап OpenAI продолжает расширять свою программу искусственного интеллекта: ChatGPT. Программное обеспечение скоро сможет говорить и видеть – об этом объявила компания OpenAI, стоящая за ее созданием. В частности, OpenAI объявила, что оснастила свою программу искусственного интеллекта (ИИ) новыми функциями, которые должны сделать ее «более интуитивно понятной». В ближайшие недели ChatGPT сможет не только разговаривать, но и видеть.

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До сих пор интерфейс был способен выводить текст, изображения и другой контент по запросу на обычном языке. С этим новым обновлением программа сможет обрабатывать запросы, содержащие изображения, а также устно общаться со своими пользователями. Таким образом, используя свой голос, можно будет вести прямой разговор с ChatGPT, попросить рассказать что-нибудь на ночь или устройте дебаты за обеденным столом.

В частности, как сообщается, можно будет, например, сфотографировать памятник и «поговорить с ChatGPT» об истории здания. Согласно OpenAI, также можно будет сделать снимок содержимого холодильника, чтобы программное обеспечение предложило рецепт, или сфотографировать математическую задачу своих детей, чтобы ChatGPT помог им ее решить. Чат-бот даже сможет рассказать историю, чтобы усыпить этих малышей.

Эти новые функции будут развернуты в течение ближайших двух недель для пользователей, подписавшихся на платную версию чат-бота: ChatGPT Plus.

В опубликованном заявлении сама OpenAI признает, что эти «модели с видением создают новые проблемы». Не в последнюю очередь потому, что они «галлюцинируют», то есть иногда придумывают ответы с нуля. В частности, компания предупреждает, чтобы люди не полагались на интерпретацию программой.

Стартап заявляет, что «протестировал модель» по чувствительным темам, таким как экстремизм и научные знания. OpenAI полагается на использование новых возможностей в реальной жизни и отзывы пользователей для улучшения своего программного обеспечения. OpenAI сообщила, что ограничила возможности ChatGPT в отношении аналитики людей, поскольку интерфейс «не всегда точен, и эти системы должны уважать конфиденциальность отдельных лиц».

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В любом случае Spotify уже воспользовался этой возможностью, поскольку о партнерстве с OpenAI было объявлено уже 25 сентября. Благодаря искусственному интеллекту потоковая платформа будет предлагать своим пользователям перевод своих подкастов. Таким образом, передачи, записанные на английском языке, будут доступны на других языках, «сохраняя при этом отличительные голосовые характеристики говорящего».