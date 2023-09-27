Министр финансов Австралии Кэти Галлахер заявила о проекте платформы, которая унифицирует документы, удостоверяющие личность человека в этой стране.

Федеральные власти Австралии разрабатывают систему цифровой идентификации с 2015 года, и она уже используется многими службами страны. Правительство Австралии высоко оценило цифровую идентификацию как механизм, который «сделает работу с правительством быстрее и проще». Власти страны уже потратили на разработку системы порядка $380 млн. Цель состоит в том, чтобы её приняли всё больше государственных и даже частных организаций — например, банков и коммунальных служб. Планируется что идентиикация личности позволит проверять пользователей только по сканированию их лица.

На днях министр финансов и государственной службы Австралии Кэти Галлахер официально заявила, что собирается представить проект платформы, которая унифицирует документы, удостоверяющие личность человека. Этот проект направлен на использование искусственного интеллекта и биометрической верификации для практического и эффективного улучшения взаимодействия граждан с правительством и другими структурами.

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Предлагаемая система цифровой идентификации направлена на развитие существующей системы цифровой идентификации MyGovID, разработанной австралийским налоговым управлением и которой в настоящее время пользуются более 10,5 миллионов австралийцев. Эта уже существующая платформа позволяет взаимодействовать со 130 службами из 40 различными государственными учреждениями.

Новое законопроект намеревается обеспечить функционирование системы проверки биометрической идентификации на национальном уровне.

Указанная инициатива и централизация конфиденциальных данных, несмотря на потенциальные выгоды для правительства, в последние дни стала активно обсуждаться в австралийском обществе и СМИ. Ее критики предполагают, что утечка данных все еще может происходить и представлять серьезную угрозу для конфиденциальности граждан.

Одной из основных характеристик предлагаемого Галлахер плана является его добровольный характер. Лица будут иметь право самостоятельно выбирать, участвовать им или нет, зная при этом, что нецифровые каналы останутся доступными в качестве альтернативы. Во всяком случае, на данный момент.

Галлахер также предложила создать целевую группу по искусственному интеллекту, чтобы правительство Австралии могло безопасно и ответственно сочетать новые технологии с государственными службами. Эта целевая группа изучит потенциальные преимущества и риски использования ИИ государственными службами.

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Как отмечают австралийские эксперты, законодательство, касающееся проверки биометрической идентификации, поднимает более общий вопрос о степени контроля использования личной информацией. Хотя эта концепция представляет собой значительный шаг вперед в развитии национального цифрового пространства, она вызывает обеспокоенность общественности по поводу цензуры и свободы выражения мнений, так как централизованные системы открывают путь для возможного злоупотребления или манипулирования, ставя под сомнение способность граждан свободно выражать свои мнения и осуществлять свои права.