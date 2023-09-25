Компания Omnivision представила на коммерческий рынок микрокамеру Ovm6948 CameraCubeChip ® размером 0,65 мм x 0,65 мм, сопоставимую с полноразмерными объективами по качеству получаемых изображений.

Международная технологическая компания, специализирующаяся на инновационных решениях для цифровой, аналоговой, сенсорной обработки изображений OmniVision Technologies со штаб-квартирой в Санта-Клара, Калифорния, представила на рынок микрокамеру Ovm6948 CameraCubeChip ® размером 0,65 мм x 0,65 мм, сопоставимую с полноразмерными объективами по качеству получаемых изображений. Она использует крошечный датчик Ovm6948, который был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький коммерчески доступный датчик изображения.

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Эту микрокамеру можно устанавливать на различные медицинские инструменты, включая одноразовые проводники, эндоскопы и катетеры диаметром всего 1,0 мм. Ее ничтожный размер делает эту камеру идеальной для использования в самых узких кровеносных сосудах организма для неврологических, офтальмологических, ЛОР, кардиологических, спинальных, урологических, гинекологических и артроскопических процедур.

Несмотря на свой крошечные габариты, Ovm6948 CameraCubeChip ® обеспечивает высокое разрешение 200 x 200 или 40 KPixels с подсветкой, создавая высококачественные изображения некоторых наиболее чувствительных участков человеческого тела. Это также единственная в мире встроенная камера с подсветкой сзади, которая может улучшить характеристики при слабом освещении и снизить нагрев светодиодов.

Согласно веб-сайту Omnivision, благодаря низкому энергопотреблению датчика на дистальном конце эндоскопа выделяется меньше тепла, что повышает комфорт пациента и, таким образом, позволяет проводить более длительные процедуры.

Эта самая маленькая камера в мире имеет широкое поле обзора 120 градусов и расширенный диапазон фокусировки от 3 до 30 мм. Он может снимать со скоростью до 30 кадров в секунду, а его аналоговый выход может передавать изображение на расстояние до 4 метров с минимальным уровнем шума.

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Указанной новинкой уже заинтересовались не только медики, но и военные, специалисты робототехники, что явно обеспечит ей коммерческий успех. В частности, уже появились отдельные проекты изготовления роботов в целях оснащения с помощью таких камер "зрением" самых миниатюрных машин.