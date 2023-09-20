Huawei готовится представить свою новую технологию беспроводной передачи данных Nearlink, обещая, что она значительно превзойдет Bluetooth как по пропускной способности, так и по уменьшенной задержке.

Huawei готовится представить свою новую технологию беспроводной передачи данных Nearlink, обещая, что она значительно превзойдет Bluetooth как по пропускной способности, так и по уменьшенной задержке.

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25 сентября Huawei проведет свою традиционную осеннюю конференцию, на которой представит свои новые флагманы, в том числе Mate 60, который уже поступил в продажу с августа. Но фирма, по поступающим сведениям, не будет фокусироваться исключительно на оборудовании, а уделит также внимание своему участию в революционных преобразованиях в мире беспроводной передачи данных.

И в этом плане речь пойдет о Nearlink, который станет прямым конкурентом Bluetooth и других подобных технологий, разработанных Huawei. С учетом уже представленных компанией характеристик на аналогичном мероприятии в прошлом месяце, Nearlink явно ждет победное будущее. Так, по данным Huawei, эта технология в 6 раз быстрее, чем «традиционные альтернативы» – под этим понимается, прежде всего, Bluetooth – и при этом потребляет на 60 % меньше энергии. Еще одним важным аргументом является то, что Nearlink сократит задержку в 30 раз, тем самым открыв двери для беспроводной связи для многих секторов, которым до сих пор приходилось довольствоваться проводной связью, чтобы добиться максимальной производительности.

Это касается, например, киберспорта, где малейшая задержка в миллисекунду может привести к поражению. А также музыки, качество которой без потерь по-прежнему остается недоступным для всех тех, кто предпочитает слушать своих любимых исполнителей в наушниках Bluetooth. Это еще не все: Huawei также планирует использовать Nearlink, чтобы немного продвинуться в автомобильной промышленности, как это будет в случае с будущим Luxeed S7.

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Ожидается, что эта технология дебютирует в Huawei MatePad Pro 13.2.