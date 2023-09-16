Британский телеканал Sky News подтвердил, что переданные Украине Соединенным Королевством ракеты большой дальности Storm Shadow были использованы ВСУ во время нападения 12 и 13 сентября на российский Севастополь.





Британский телеканал Sky News подтвердил, что переданные Украине Соединенным Королевством ракеты большой дальности Storm Shadow были использованы ВСУ во время нападения 12 и 13 сентября с.г. на российский Севастополь.

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Ракеты Storm Shadow были поставлены Украине в мае с.г. Они имеют дальность действия 250 км, что делает их на сегодняшний день одним из самых дальнобойных вооружений в украинском арсенале. Они запускаются с самолета.

В сообщении Sky отмечается, что, хотя Киев воздержался от подтверждения типа использованных ракет, вполне вероятно, что снаряды были выпущены украинскими самолетами. При этом было подчеркнуто, что дальнейшие атаки с использованием таких ракет могут быть более разрушительными, если западные партнеры Киева передадут истребители F-16 после завершения обучения украинских пилотов.

В настоящее время администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине тактических ракетных комплексов Пентагона большой дальности, или ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Этот шаг, в том числе и общественностью самих США, рассматривается как стремление Вашингтона обострить вооруженный конфликт и события на Украине.