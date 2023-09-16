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Великобритания подтвердила использование Украиной британских ракет во время атаки на Севастополь
Британский телеканал Sky News подтвердил, что переданные Украине Соединенным Королевством ракеты большой дальности Storm Shadow были использованы ВСУ во время нападения 12 и 13 сентября на российский Севастополь.

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Британский телеканал Sky News подтвердил, что переданные Украине Соединенным Королевством ракеты большой дальности Storm Shadow были использованы ВСУ во время нападения 12 и 13 сентября с.г. на российский Севастополь.

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Ракеты Storm Shadow были поставлены Украине в мае с.г. Они имеют дальность действия 250 км, что делает их на сегодняшний день одним из самых дальнобойных вооружений в украинском арсенале. Они запускаются с самолета.

В сообщении Sky отмечается, что, хотя Киев воздержался от подтверждения типа использованных ракет, вполне вероятно, что снаряды были выпущены украинскими самолетами. При этом было подчеркнуто, что дальнейшие атаки с использованием таких ракет могут быть более разрушительными, если западные партнеры Киева передадут истребители F-16 после завершения обучения украинских пилотов.

В настоящее время администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине тактических ракетных комплексов Пентагона большой дальности, или ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Этот шаг, в том числе и общественностью самих США, рассматривается как стремление Вашингтона обострить вооруженный конфликт и события на Украине.

 

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#украина #сво #великобритания #storm shadow #атака всу на крым
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