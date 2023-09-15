Армия Соединенных Штатов решила обратиться к гражданам США и их телефонам для обнаружения вражеских беспилотников.

Армия Соединенных Штатов решила обратиться к гражданам США и их телефонам для обнаружения вражеских беспилотников, сообщают американские СМИ. Благодаря приложению под названием "Carp Dronvm" любой гражданский владелец смартфона вскоре сможет идентифицировать беспилотники и предупреждать власти США.

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Этим летом указанное приложение было протестировано оперативным подразделением 39 Вооруженных сил США, отвечающим за противодействие угрозе, создаваемой вражескими беспилотниками американским солдатам, дислоцированным на Ближнем Востоке. Создание указанного подразделения было обусловлено признанием властей США, что в Сирии борьба с враждебными беспилотниками стала серьезной проблемой. В рамках операции "Неотъемлемая решимость", проводимой в рамках международной коалиции в Ираке и Сирии с целью ликвидации остатков террористической организации "Исламское государство" (формирование запрещено в РФ), американские войска подвергаются неоднократным атакам беспилотников.

Приложение "Carp Dronvm", разработанное компанией Mitre Corporation, специализирующейся на обеспечении безопасности, и получившее финансирование от Министерства обороны США, позволяет пользователям делать фотографии, а затем отправлять их в «центр обработки данных», которому поручено анализировать их и определять, видны ли там беспилотники. Если это так, их местоположение отображается на карте командного центра, и другие пользователи "Carp Dronvm" в этом районе предупреждаются об их присутствии.

"Carp Dronvm", который, как ожидается, будет доступен на iOS и Android, повышает эффективность своего использования в заявленных военным ведомством целях от большого количества смартфонов, разбросанных по всей планете (по самым скромным оценкам, во всем мире насчитывается 5,1 миллиарда пользователей). Этот инструмент может использовать часть глобальной сети, превращая таким образом смартфоны гражданских лиц в детекторы дронов.

Чтобы убедиться в правильной работе этого приложения и его эффективности, 18 июля 2023 года был проведен специализированный тест. В тот день беспилотник преодолел расстояние в 50 километров между двумя военными базами в Южной Каролине. Солдаты, оснащенные предоставленными правительством смартфонами, были размещены на всем протяжении маршрута беспилотника. Когда беспилотник пролетал над ними, военные делали снимки и загружали их на сервер приложения. В результате было отмечено, что эта недорогая и простая в развертывании система действительно эффективна, особенно в том случае, если ею пользуется очень большое количество людей.

Правда, указанное использование приложения "Carp Dronvm" вызывает множество этических вопросов, особенно в части его применения гражданским лицам в интересах военного ведомства США. А также - сохраняет ли приложение информацию, переданную пользователями, их геолокация, и если да, то как долго...