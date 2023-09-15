Компания Coca-Cola представила свой новый культовый напиток Y3000, указав в явно рекламных целях, что он и его вкус якобы создавался при помощи искусственного интеллекта.

Компания Coca-Cola представила свой новый культовый напиток Y3000, указав, что он и его вкус якобы создавался при помощи искусственного интеллекта. В своем аккаунте соцсети X Coca-Cola представила рекламный вкус будущего, видимый через камеру «IA 300»: взрывы пузырьков напоминают лиловый, розовый, синий и серый цвета в дизайне банки. Яркие движущиеся формы также предлагают путешествие в совершенно новый мир, вдохновленный космосом... Как указывается в рекламном обращении на алюминиевой банке этого напитка, «один глоток гарантирует аромат, вдохновленный будущим».

Этот напиток Y3000, который выпускается в США и Канаде в двух вариантах - с нулевым содержанием сахара и с полным его содержанием, будет продаваться в течение ограниченного времени. «Вкусовой профиль всегда составляет от 85% до 90% стандартного вкуса напитка Coca-Cola. А посему, предложенный ИИ поворот во вкусе на 10-15% стал чем-то неожиданным», - сказала CNN 12 сентября Оана Влад, старший директор по глобальной стратегии Coca-Cola, сохраняя при этом рецепт в секрете.

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Чтобы узнать больше об этом напитке, потребителям предлагается на своих смартфонах отсканировать QR-код, напечатанный на банках, и перейти на специальный сайт, который предлагает им сфотографироваться. Затем «AI 3000» создает футуристический вид фотографии с помощью искусственного интеллекта. Пользователи также могут сделать свой снимок, чтобы поделиться в социальных сетях своим видением завтрашнего мира. Они могут перейти на сайт Creations, где могут поиграть с впечатлением, как могло бы выглядеть будущее через 977 лет.

Ранее Coca-Cola уже выпустила несколько своих новинок ограниченным тиражом, последняя из которых - Coca-Cola Ultimate, предназначена для геймеров и создана в партнерстве с Riot Games, издателем многопользовательской онлайн-игры League of Legends. До Ultimate появились новинки: Starlight, вдохновленная космосом; Dreamworld, которая, по словам компании, "на вкус напоминает сны"; и Byte, которая, как указывается, «имеет пиксельный вкус». За исключением напитка Marshmello (ароматизированного клубникой и арбузом), Coca-Cola в своих рекламных обращениях накануне выпуска новинок умолчала о том, какими должны быть эти продукты на вкус.

Создание указанной новинки Coca-Cola Y3000 объясняется весьма просто. Хотя потребители, особенно молодые, и были в восторге от этого фирменного продукта более чем столетней давности, в последние годы они стали проявлять все большую заботу о своем здоровье, избегать сладких напитков, из-за чего продавцам газировки стало сложнее продвигать свои устаревшие бренды. Именно поэтому Coca-Cola использовала свою платформу Creations, отвечающую за выпуск ароматов ограниченной серии, таких как Y3000, чтобы попытаться привлечь внимание молодых потребителей к бренду. И в этом плане, в эпоху усилившегося участия искусственного интеллекта во всех областях жизнедеятельности человека, к рекламе Y3000 было «пристегнуто» упоминание именно участия в разработке нового дизайна банки и вкуса ИИ.

В целях поддержки рекламной акции, компания Coca-Cola совместно с Ambush намеревается выпустить одежду с аналогичным оформлением. Coca-Cola также сотрудничает с музыкантами Rosalía и Marshmello в разработке ароматов ограниченной серии.