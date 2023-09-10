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4 октября США запустят тест массового оповещения на всех смартфонах, телевизорах и радиоприемниках
США планируют провести тестирование всей национальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, чтобы убедиться, что все работает правильно в случае крупной национальной катастрофы или нападения.

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На 4 октября в США запланировано тестирование всей национальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, чтобы убедиться, что все работает правильно в случае крупной национальной катастрофы или нападения.

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Информируя об указанной инициативе, власти США отмечают, что после ужасающих пожаров на острове Мауи 8 августа, когда не были задействованы предупредительные сирены, которые могли бы известить людей об опасности, важность проверки работоспособности средств массового оповещения о чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, нападениях и несчастных случаях на национальном уровне становится весьма актуальной.

Хотя точное содержание такого оповещения пока не разглашается, СМИ США предполагают, что, скорее всего, это будет что-то вроде следующего: “Это общенациональное тестирование системы экстренного оповещения, осуществляемое Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, проводящееся в Соединенных Штатах с 14:20 до 14:50 по восточному времени. Это всего лишь тест. От общественности не требуется никаких действий".

Запланировано, что тест продлится примерно одну минуту. Он выйдет только один раз, повторов не будет. Это послание будет услышано и увидено практически везде на территории США. Указанное тестирование будет проводиться при участии радио- и телевизионных вещателей, кабельных систем, провайдеров спутникового радио и телевидения, а также провайдеров проводного видео. По всей территории Соединенных Штатов телешоу будут прерваны, радиопрограммы приостановлены, а телефоны получат предупреждающее сообщение. Сообщение будет транслироваться на английском и испанском языках.

Национальная система экстренного оповещения в США была создана в 1951 году как способ использования радиосети для предупреждения нации о вражеском нападении во время холодной войны. Она была дополнительно доработана и расширена по мере роста опасений Вашингтона в отношении ядерного нападения в 1950-х и 60-х годах.

На протяжении многих лет в США уже неоднократно имело место появление  ошибочных оповещений, которые вызывали ложную тревогу и даже панику. В частности, в 1950-х годах, когда система была новой и связь была более сложной.

 Самая последняя ложная тревога произошла в 2018 году на Гавайях, когда система Гавайского агентства по управлению чрезвычайными ситуациями ошибочно отправила оповещение об угрозе баллистической ракеты островам из-за того, что во время пересменки кто-то набрал на компьютере неправильную команду. Тогда шквал панических сообщений появился на мобильных телефонах, типа:  "Угроза баллистической ракеты приближается к Гавайям. Немедленно ищите укрытие. Это Не Учебная Тревога." На некоторых дорожных знаках штата также тогда появились предупреждения. Властям потребовалось 38 минут, чтобы уточнить, что предупреждение о ядерной опасности было вызвано ошибкой.

Первое общенациональное тестирование последней версии системы экстренного оповещения состоялось в США 9 ноября 2011 года. В переданной тогда по этой системе предупредительной информации, в частности, была фраза:  "Это всего лишь тест… Если бы это была действительно чрезвычайная ситуация, за сигналом внимания, который вы только что услышали, последовала бы экстренная информация, новости или инструкции. Это всего лишь тест. Теперь мы возвращаем вас к обычной жизни."

Тест, который состоится 4 октября, станет седьмым общенациональным тестом. Как сообщается в американских СМИ, FEMA (The Federal Emergency Management Agency) и  FCC ( the Federal Communications Commission) США в последние дни усилили координацию своих действий с поставщиками беспроводной связи, теле- и радиовещательными компаниями, менеджерами по чрезвычайным ситуациям и другими лицами, чтобы обеспечить должное распространение по стране предупредительной информации, свести к минимуму возможную панику у населения и максимально повысить общественную безопасность теста.

По сообщению FCC, указанное тестирование может быть перенесено на другую дату "в случае резкого ухудшения погодных условий или других значительных событий". Дата резервного тестирования назначена на 11 октября.

Союзники США по указанному примеру планируют провести в своих странах аналогичное тестирование своих систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Причем, как сообщают отдельные СМИ, указанные действия явно будут использоваться для дальнейшего усиления антироссийских и антикитайских настроений на Западе. Ожидается, что не столько погодные катаклизмы, которые разразились по миру в последний период, а именно Россия, Китай, КНДР будут при этом выставляться в качестве вероятной причины возможного создания чрезвычайной ситуации.

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#сша #система оповещения о чрезвычайных ситуациях #тестирование системы оповещения населения о чс
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