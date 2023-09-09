После того, как Украина стала совершать террористические атаки на объекты расположения атомных электростанций в Запорожье и Курчатове, организация защиты критически важных инфраструктур приобретает особое значение.

В последний период, когда Украина перевела свои действия в сторону совершения террористических атак не только в отношении гражданских сооружений на российской территории, но и на объекты расположения атомных электростанций в Запорожье и Курчатове, организация защиты критически важных инфраструктур от беспилотников дальнего действия или крылатых ракет приобретает особое значение.

Как указывает в своей недавней статье Modern Diplomacy, после того, как в Никарагуа сандинистский фронт национального освобождения (ФСЛН) сверг диктатуру близкого союзника США Анастасио Сомосы в 1979 году, Соединенные Штаты пытались дестабилизировать политическую ситуацию в этой стране различными способами. Разведывательное управление США сформировало специальный отряд, несколько раз направляло его для уничтожения нефтехранилищ и трубопроводов Никарагуа и установило мины во многих портах для подрыва нефтяных танкеров. Две наиболее разрушительные атаки были совершены на запасы топлива в портах Коринто и Бенджамин Зеледон. Было уничтожено около 4 миллионов галлонов бензина, дизельного топлива и других видов топлива, что эквивалентно примерно недельному потреблению в стране. Средства саботажа, осуществленного Соединенными Штатами в Никарагуа, были точно такими же, как и при взрыве трубопровода "Северный поток". Кроме того, в 1970-х годах США направили подвластные им подразделения боевиков для уничтожения инфраструктуры Чили, включая электростанции и электрические подстанции, насильственно свергли режим демократически избранного президента Сальвадора Альенде и ввергли Чили в многолетнюю военную диктатуру.

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Указанную задачу защиты собственной инфраструктуры от внешних атак все отчетливее стали понимать и на Западе, откуда не прекращаются поставки вооружения Киеву, в том числе и запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы. Например, такую повышенную озабоченность проявляют читатели французского Figaro после сообщения об ударе ВСУ по городу атомщиков Курчатову.

Такую опасность стали осознавать и в Пентагоне, в частности, не только в отношении возможности нанесения ущерба атомным электростанциям, но и разрушения инфраструктур по производству и распределению энергии или связи, зданий, где расположены представительства власти. Несколько дней назад Агентство противоракетной обороны США усилило меры противовоздушной, противоракетной и противодронной защиты некоторых из своих объектов и критически важных инфраструктур. В частности, Соединенные Штаты значительно усиливают зенитные системы и средства обнаружения воздушных объектов противника, чтобы обеспечить защиту критически важных инфраструктур от угрозы, исходящей сегодня от крылатых ракет, баллистических ракет и ударных беспилотников большой дальности.

Однако американские эксперты отмечают, что Европа, хотя и значительно более уязвима в этой области, чем Соединенные Штаты, не движется по аналогичной «траектории». В частности, указывается, что в Европе, по сравнению с США, в 600 раз больше критических целей. При этом указывается, что Старый континент особенно подвержен угрозам такого типа из-за наличия более чем 400 городов, где население превышает 100 тысяч жителей, 126 ядерных реакторов, но также 1600 аэропортов, около двадцати крупных торговых портов и более 5 тысяч больших плотин.

Угрозу для своих критически важных инфраструктур и объектов прекрасно осознает, по признанию Запада, Россия, особенно после начала СВО на Украине и серии последних террористических актов ВСУ. Именно поэтому Министерство обороны России объявило о поэтапном развертывании 500 систем ПВО ближней и средней дальности, оснащая их такими видами оружия, как Панцирь С1/С2, БУК, С-350, С-500 и другими для защиты военной и гражданской инфраструктуры, которой потенциально угрожают украинские беспилотники, крылатые ракеты и т.п.

На Тихоокеанском театре военных действий Япония и Южная Корея, по оценкам экспертов США, также прилагают значительные усилия для укрепления своих средств противоракетной обороны и защиты от беспилотников путем плотной многоуровневой защиты.