Западные СМИ и эксперты, выступая против направления США и Британией снарядов с обедненным ураном Украине, указывают на многие аспекты опасности такого шага, в том числе и из-за заражения окружающей среды Европы.

Не только европейские, но и американские СМИ и ученые сегодня активно выступают против направления Вашингтоном и Лондоном Украине снарядов с обедненным ураном. По оценкам многочисленных экспертов, это не только приведет к эскалации конфликта на Украине, но и к радиоактивному заражению окружающей среды самой Европы.

Хотя боеприпасы с обедненным ураном официально не считаются ядерным оружием, радиоактивное излучение после их использования побудило ядерный надзорный орган ООН предупредить о возможных опасностях облучения. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечает, что снаряды с обедненным ураном имеют не только радиационную опасность, но и являются токсичными из-за своего химического состава, так как вредные остатки могут попасть в кровоток и вызвать повреждение почек.

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Боеприпасы с обедненным ураном использовались США в войне в Персидском заливе в 1991 году против иракских танков Т-72 и во время вторжения в Ирак в 2003 году, а также в Сербии во время Косовской войны. Недавние исследования, опубликованные в BMJ Global Health, выявили серьезные проблемы со здоровьем населения регионов, после использования американских снарядов с обедненным ураном на поле боя. Анализ, проведенный Всемирной организацией здравоохранения, показал, что “в некоторых случаях уровни загрязнения пищевых продуктов и грунтовых вод могут повыситься через несколько лет” и также нанести вред здоровью людей региона, где использовались такие снаряды.

TOBIAS SCHWARZ//Getty Images

На этом фоне обращает на себя весьма тревожные публикации в западных СМИ в последнее время, где указывается, что отдельная дичь, а также многие продукты в Европе имеют сегодня радиоактивное заражение. В этом плане звучат настойчивые предупреждения особенно для охотников и сборщиков грибов. В частности, советы не охотиться, например, в Германии или Австрии на кабанов, так как исследование, опубликованное Американским химическим обществом (ACS), предупреждает о высоком уровне радиоактивности у этих диких свиней. По мнению американских исследователей, присутствие цезия в мясе кабанов не могут объяснить только последствия Чернобыльской аварии 1986 года. Цезий-137 и цезий-135, две изотопные формы этого элемента, оказывают вредное воздействие на почвы и все, что на них растет. И в этом плане кабаны больше, чем, например, дикие косули или олени, подвержены радиоактивному заражению, так как они употребляют в пищу такие продукты, как грибы или подземные трюфели, поэтому они подвергаются накоплению остатков цезия из европейской почвы.

Так, исследователи ACS отмечают, что 88% образцов мяса кабана, протестированных в Германии, превышают местные нормативные пределы содержания радиоактивного цезия в пищевых продуктах. При этом они указывают, что если бы только Чернобыльская авария была причиной такого радиоактивного заражения, то значительное количество зараженных кабанов было бы и раньше, так как ядерные исследования в Германии проводились еще в 1939 году Третьим Рейхом.

Поэтому американские исследователи из ACS призывают к осторожности, в частности отказаться от употребления в Баварии колбасы из кабана и лесных трюфелей.