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ВС РФ первыми уничтожили британский танк Challenger 2 за 30 лет его использования
В ходе СВО на запорожском направлении военнослужащие Вооружённых Сил РФ уничтожили британский тяжёлый танк Challenger 2.

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В ходе СВО на запорожском направлении военнослужащие Вооружённых Сил РФ уничтожили британский тяжёлый танк Challenger 2, став, таким образом, первыми в мире, нанесшими столь сокрушительный удар по «гордости Британии», авторитету ее оружия и армии. Снимки с поля боя уже опубликованы в Интернете российскими военными корреспондентами.


Британская The Guardian оказалась вчера вынужденной подтвердить этот факт, сообщив, что уничтожение танка Challenger 2 в Запорожской области стало первым с момента его первого применения в 1994 году. The Sun ранее сообщала, что новейшая броня «Дорчестер» на Challenger 2 "никогда не подвергалась попаданию вражеского огня". Только один танк Challenger 2 был уничтожен, и это, как утверждали сами британцы, в результате случайного огня из пушки другого британского танка в Ираке.

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Ранее британцы первыми сообщили об отправке на Украину тяжелых танков западного производства. Лондон сначала объявил в середине января об отправке первой партии из 14 танков, а затем второй партии в начале марта, в результате чего общее количество танков достигло 28 Challenger 2 типа FV4034, построенных компанией BAE System и весящие 65 тонн. Они были приняты на вооружение британской армией в 1998 году. В апреле замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявлял, что Британия помимо танков Challenger 2 направила ВСУ и тысячи снарядов для них, в том числе с обедненным ураном. Танк оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой, боекомплект которой составляет 52 выстрела.

Однако до последнего времени в СМИ так и не появились фотосвидетельства о  пребывании Challenger 2 даже вблизи зоны боевых действий. Собственно это не удивительно, так как Лондон требовал от «украинских партнеров» беречь не только сведения о якобы «чудодейственной броне» Challenger 2, но и сами британские танки. Хотя, как следует из британских пропагандистских роликов, «Challenger 2 - это основной боевой танк, предназначенный для уничтожения других танков, который успешно использовался британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке и ни разу не понес потерь от противника». 

Однако своими действиями российские военнослужащие наглядно доказали, что этот британский мастодонт уничтожается и горит ничуть не хуже немецких Leopard 2.

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#сво #танки #британия #challenger 2 #британия и украина
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Островные жадины еще и новый танчик не хотят давать взамен сгоревшего. Типа на хохлов новых танчиков не напасешься)))
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