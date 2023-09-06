Япония в последнее время стала демонстрировать свое стремление к значительному росту военных расходов и значительные изменения в ее оборонной политике со времен Второй мировой войны.

Япония в последнее время стала демонстрировать свое стремление к значительному росту военных расходов, что ознаменовало одно из самых значительных изменений в ее оборонной политике со времен Второй мировой войны. Указанная смена Токио политического курса происходит на фоне все большего ее отказа от пацифизма и втягивания в растущую напряженность между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня.

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В конце прошлого месяца издание Naval News сообщило, что Министерство обороны Японии запросило оборонный бюджет в размере 52,9 миллиарда долларов на 2024 финансовый год, что является рекордной в истории страны суммой (в текущем финансовом году военные расходы уже достигли высокого уровня в 47 млрд долларов, в 1,25 раза превысив оборонный бюджет предыдущего года). В частности указывалось, что эти расходы пойдут в первую очередь на усиление национальных морские силы самообороны, в том числе на строительство двух кораблей, оснащенных системой Aegis (ASEV), и двух новых многоцелевых фрегатов (FFM).

Известно, что планируемые ASEV будут иметь длину в 190 метров, ширину 25 метров, водоизмещение 12 000 тонн, что делает эти корабли в 1,7 раза больше, чем эсминцы с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke ВМС США.

Ожидается, что первый ASEV будет поставлен морским силам самообороны Японии (JMSDF) в 2027 финансовом году, а второй - в следующем финансовом году. Строительство каждого из них обойдется примерно в 2,7 миллиарда долларов.

Помимо этого, JMSDF планирует увеличить свой военно-морской флот двенадцатью новыми многоцелевыми фрегатами, стоимостью по 1,2 миллиарда долларов США, чтобы заменить уже существующие класса Mogami. Новые корабли будут обладать различными улучшенными характеристиками, оснащены ракетами большей дальности, будут иметь улучшенные противолодочные возможности.

Япония также намерена модернизировать свои два вертолетоносца класса Izumo для размещения истребителей Lockheed Martin F-35B, на что выделяется 42,3 миллиарда иен (290 миллионов долларов).

Планируется формирование военно-морского транспортного отряда, задачей которого будет максимально быстрая переброска, в случае критической ситуации, войск на отдаленные острова в Восточно-Китайском море в районе Тайваня. Его предполагается оснастить кораблями различного класса и вертолетами.

Помимо морских сил самообороны, Министерство обороны Японии намерено сделать акцент на совершенствование радиоэлектронной борьбы. С этой целью планируется, в частности, сконструировать специализированный самолет радиоэлектронной борьбы, который будет адаптирован к усложнившимся условиям радиоэлектронной борьбы и исходя из требований «успешного противостояния региональным противникам Токио».

Одновременно с этим Япония подключается к активному сотрудничеству с США в разработке и совместном создании ракеты ПВО «с фазой скольжения» (GPI) для борьбы с гиперзвуковыми ракетами в полете. На это выделяется 512 миллионов долларов, при этом Япония в основном намерена заниматься разработкой ракетного двигателя и силовых установок таких ракет.

Новый военный бюджет Японии предусматривает также расходы на формирование на юго-западе страны нового авиаотряда, оснащенного закупаемыми в США новейшими боевыми самолетами пятого поколения F-35B.

К 2027 году правительство Японии намерено по образцу НАТО довести свои военные расходы до 2% от суммы валового внутреннего продукта.