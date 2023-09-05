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Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
После успешного экспорта беспилотных летательных аппаратов TB -2 Bayraktar более чем в 30 стран, Турция пытается сконцентрировать усилия своей оборонной промышленности на разработке и производстве морских беспилотников.

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В последние годы турецкая оборонная промышленность активно стремилась продемонстрировать свои успехи в области беспилотных систем.

После экспорта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) TB -2 Bayraktar более чем в 30 стран, Анкарой внешним покупателям были продемонстрированы другие новые и более мощные беспилотные турецкие летательные аппараты. Так, производитель воздушных дронов Baykar представил «Kizilelma» — сверхзвуковой дрон, которым, как предполагается, будет оснащен турецкий вертолетоносец, переделываемый в дрононосец «Анадолу». Государственный авиастроительный завод TAI, со своей стороны, в кратчайшие сроки собрал то, что должно было представлять собой будущий отечественный боевой самолет Турции KAAN из программы TF-X.

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Оценив прибыльность производства беспилотных военных аппаратов,  турецкие компании в настоящее время приступили к работам над шестью проектами беспилотных надводных судов (USV). В настоящее время компании разрабатывают различные варианты таких судов для всех видов военно-морских операций.

Turkiye's first UUV to be used for MCM operations

Еще одним из таких направлений для турецких оборонных кампаний стала разработка и производство беспилотных подводных аппаратов (UUV), что, в частности, продемонстрировала оборонная выставка IDEF 2023, которая началась в Стамбуле в конце июля. На ней компания STM - основной подрядчик системообразующих проектов ВМС Турции, включая корветы MILGEM и фрегаты I-класса, объявила  о своем проекте UUV, а другая ведущая оборонная компания Aselsan впервые продемонстрировала совершенно новый UUV под названием «Deringöz» (что означает "Глубокий глаз") для подводного наблюдения.

«Deringöz»,  согласно рекламной информации компании Aselsan, может достигать максимальной глубины 600 метров и работать там в течение 5 часов от одной батареи. Благодаря двум дополнительным батареям «Deringöz» может работать в море до 15 часов. Этот беспилотник развивает максимальную скорость под водой 5,5 узлов, а при осуществлении наблюдения - 3 узла, он будет оснащен гидролокатором бокового обзора и системой обхода препятствий. Беспилотник управляется дистанционно с помощью бортовой системы беспроводной связи. Полезная нагрузка может быть увеличена в зависимости от определенных ему задач, однако максимальная грузоподъемность компанией не указывается.

STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.) - оборонная компания в Турции, работающая в гражданском, государственном (включая военный) и частном секторах, представила масштабную модель легкой подводной лодки STM500 и свой беспилотник UUV. Представители этой фирмы на выставке отметили, что их целью является разработка беспилотного, автономного подводного аппарата, который на первом этапе мог бы использоваться для обнаружения и обезвреживания мин. Прототип этой модели будет готов к началу 2024 года. Они также указали, что их основная цель - доказать, возможность производства такого военного оборудования национальными средствами. В этих целях создается соответствующая инфраструктура. В планах этой компании оснащение легкой подводной лодки STM500 оборудованием, которое позволит ей работать в ближайшее время в полуавтономном режиме, а затем запустить в 2024 году производство полностью автономного подводного беспилотника. Хотя официальные лица компании не поделились информацией об основных технических характеристиках UUV, нетрудно догадаться, что по размерам их судно будет аналогично подлодке STM500.

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#турция #морские беспилотники турции #производство турецкой оборонной промышленности #турецкие бпла #турецкие подводные беспилотники
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