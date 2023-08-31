В арсенал ВСУ теперь входят беспилотные летательные аппараты SYPAQ, которые были поставлены Австралией в мае прошлого года.

В активном использовании в последнее время Украиной различных моделей беспилотных летательных аппаратов стал прослеживаться акцент на сотрудничестве в этой области Киева и Канберры. Это «сотрудничество», в частности, выражается в использовании ВСУ беспилотников-камикадзе австралийского производства для осуществления нападений на объекты на российской территории. В частности, отдельные интернет-источники указывают, что именно такие БПЛА использовались ВСУ при организации террористической атаки 27 августа с.г. на российский аэродром.

Согласно появившейся информации, в арсенал ВСУ теперь входят беспилотные летательные аппараты SYPAQ Corvo Precision Payload Delivery System или PPDS, которые были поставлены Австралией в мае прошлого года. ВСУ якобы использовали эти дроны австралийского производства, для нападения на российский аэродром в 97 км от украинской границы. Всего в этой террористической атаке, как сообщается, участвовало около пятнадцати дронов.

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Особенность PPDS заключается в том, что это одноразовый и модульный картонный дрон. Конструкция дрона делает его почти невидимым для радаров ПВО.Поставляемый Австралией дрон оснащен электрическим двигателем и он способен ориентироваться самостоятельно.

Согласно сведениям, опубликованным SYPAQ, дрон PPDS может переносить до 5 кг груза. Его запас хода составляет до 120 км, а крейсерская скорость составляет около 60 км/ч. Благодаря картонной конструкции самолет недорогой. PPDS также рекламируется как многоцелевой беспилотник, поскольку он может перевозить боеприпасы, продукты питания и лекарства. Он может использоваться и для разведывательных операций. Главной особенностью этого дрона является его модульность и одноразовость, поскольку он почти полностью сделан из вощеной бумаги и резиновых лент, что делает его практически невидимым для радаров.

Согласно появившейся в Сети информации, с применением именно таких дронов SYPAQ была осуществлена террористическая атака ВСУ 27 августа, в ходе которой, как сообщил близкий к Службе безопасности Украины (СБУ) источник, якобы были нанесены значительные повреждения российской стороне.