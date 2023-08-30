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В Японии водителям предлагают выпить, перед тем как сесть за руль
Автошкола в японском городе Фукуока, в сотрудничестве с местной полицией проводит занятия по вождению в нетрезвом виде в рамках профилактической кампании, чтобы убедить «самоуверенных» водителей никогда не садиться за руль пьяными.

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Чтобы сократить количество случаев вождения в нетрезвом виде, полиция и дорожные инспекторы в Японии применили необычный подход: разрешить водителям употреблять алкоголь перед тем, как сесть за руль.

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Так, в частности, поступила автошкола Чикусино в городе Фукуока (юго-запад Японии), которая в сотрудничестве с местной полицией проводит занятия по вождению в нетрезвом виде в рамках профилактической кампании. Их цель: убедить «самоуверенных» водителей никогда не садиться за руль пьяными.

Эта инициатива появилась через семнадцать лет после того, как трое детей – два мальчика в возрасте 4 и 3 лет, а также их годовалая сестра погибли в автокатастрофе в Японии, спровоцированной водителем, находившимся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В эксперименте приняли участие, в частности, два журналиста японского издания Mainichi Shinbun, из которых Хиелим Ха выпила алкоголь и села за руль, а другой - Рокухей Сато наблюдал за своей коллегой в качестве трезвого пассажира. Сначала Хиелим Ха проехала натощак по трем различным типам трасс (слалом, S-образный поворот и серия крутых поворотов). Затем она выпила банку пива объемом 35 мл и бокал вина в течение часа, после чего алкотестер показал присутствие 0,30 мг алкоголя на литр дыхания, что вдвое превышает допустимый в Японии порог в 0,15 мг.

Тем не менее, журналистка заявила, что чувствует себя в состоянии водить машину, и это чувство разделял в 2006 году водитель, виновный в смертельном столкновении. Эта чрезмерная уверенность быстро была отмечена ее коллегой: женщина-водитель без причины ускоряла и замедляла движение на всем протяжении по прямой. Ей с трудом удалось преодолеть заграждения в слаломе, и ее остановил Седзиро Кубота, директор автошколы, перед тем, как водитель приблизаилась к S-образному повороту.

Сама водитель призналась ему, что после выпивки она преодолевала повороты на более высокой скорости, чем когда была трезвой, и что в какой-то момент ее траектория движения даже отклонилась от ранее проложенной. Тем не менее она указала: «Несмотря на опьянение, создавалось впечатление, что машина ведется в безопасном режиме».

«Даже если употребление алкоголя ухудшает навыки, необходимые для вождения, такие как когнитивные способности, здравомыслие и способность управлять транспортным средством, водитель чувствует, что ведет себя совершенно безопасно: в этом и заключается опасность вождения в нетрезвом виде», - объяснил Седзиро Кубота.

Национальное полицейское управление Японии также утверждает, что многие водители, которые постоянно пьют и садятся за руль, не вызывая инцидентов, развивают у себя ложное чувство «непобедимости», пытаясь продолжать опасное поведение. Тем не менее, полицейские напоминают: «Вероятность того, что дорожно-транспортное происшествие приведет к летальному исходу в семь раз больше, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения».

Заместителя начальника отдела безопасности дорожной полиции префектуры Йоичи Фурукавы по этому факту отметил: «Необходимо предвидеть риски, прежде чем пить: например, не ездить в бар на машине, потому что, если вы выйдете из него в состоянии алкогольного опьянения, вы, вероятно, не сможете принять правильное безопасное решение».

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#япония #дтп #алкоголь за рулем #профилактика водителей
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