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Штат Нью-Йорк представил свою первую стратегию кибербезопасности
Первая в штате Нью-Йорк Комплексная стратегия кибербезопасности сосредоточена на пяти областях, включая модернизацию государственных сетей для поддержки современных технологий безопасности, многофакторную аутентификацию.

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила   о первой в штате Комплексной стратегии кибербезопасности.

 Как заявила Кэти Хочул, Нью-Йорк подвергся в последний период множеству кибератак, государственное подразделение внутренней безопасности и экстренных служб отреагировало на 57 киберинцидентов в 2022 году. К ним относятся многомесячное отключение муниципальных систем в округе Саффолк, атаки на школы и системы здравоохранения по всему штату. Как было подчеркнуто, разработанная стратегия кибербезопасности послужит планом того, как различные государственные и частные заинтересованные стороны будут работать в тандеме для защиты критической инфраструктуры и личных данных жителей штата от злонамеренных атак и утечек данных.

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Woman in a black suit stands behind a podium with a sign that reads "enhancing cybersecurity protecting New Yorkers."

             Courtesy of Darren McGee/ Office of Governor Kathy Hochul

Стратегия сосредоточена на пяти областях, включая модернизацию государственных сетей для поддержки современных технологий безопасности, таких как многофакторная аутентификация. План также призывает штат сотрудничать с правительствами округов и федеральными агентствами в расследовании киберпреступлений и обмене информацией.

Штат планирует сосредоточиться на развитии своих действий в области кибербезопасности и проведении соответствующей разъяснительной работы с жителями Нью-Йорка. Ключевым элементом стратегии является изучение того, как существующие соответствующие агентства могут оказывать дополнительное  содействие компаниям, занимающимися критически важной инфраструктурой, для усиления киберзащиты.

В нескольких американских штатах уже действуют стратегии кибербезопасности, включая Айову, Мичиган и Западную Вирджинию, многие другие программы включены в более широкие планы в области ИТ.

Нью-Йорк уже принял ряд нормативных требований по кибербезопасности на уровне штата, включая правила кибербезопасности Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк и законодательство, которое требует от операторов электросетей включать киберугрозы в свои планы реагирования на чрезвычайные ситуации наряду со стихийными бедствиями.

В государственном бюджете на 2024 финансовый год на кибербезопасность предусмотрено дополнительно 35,2 миллиона долларов, что примерно на 57% больше по сравнению с 61,9 миллионами долларов, выделенными на 2023 финансовый год. Отдельно государство выделило 500 миллионов долларов системам здравоохранения на модернизацию их технологий и программ кибербезопасности.

Штат бесплатно предоставляет программное обеспечение Crowdstrike для обнаружения уязвимостей от кибератак во всех пяти районах Нью-Йорка.

Публикация стратегии происходит на фоне ряда мер по вопросам совершенствования кибербезопасности на федеральном уровне .

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#сша #комплексная статегия безопасности #штат нью-йорк
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