Великобритания, Италия и Япония, после достижения в декабре 2022 года соглашения о совместной разработке боевого самолета 6-го поколения (GCAP), пытаются придать дополнительный импульс этой работе.

Великобритания, Италия и Япония, после достижения в декабре 2022 года соглашения о совместной разработке боевого самолета 6-го поколения в рамках «Глобальной программы развития боевой авиации» [GCAP], столкнулись со значительным ростом затрат на такие работы. Поэтому уже в начале этого года ими начался поиск дополнительных партнеров. Среди проявивших заинтересованность в участии в GCAP стали называть Швецию и Бельгию, однако эти государства также оказались в сложной финансовой ситуации в последнее время, из-за чего, несмотря на наличие у этих европейских государств технологического опыта, они явно не могут придать значимый импульс в разработке и финансировании такого проекта.

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Изображение: Industry Handout

В указанных условиях начался поиск дополнительных потенциальных участников исследований по созданию совместного боевого самолета 6-го поколения, в особенности среди «дружественных стран», обладающих значительными финансовыми ресурсами, и пусть даже небольшой собственной оборонной промышленностью. Все это привело к тому, что европейскими участниками, а именно британцами и итальянцами, началось активное зондирование возможности вовлечения в проект Саудовской Аравии. В этой связи в СМИ даже появлялась информация о якобы готовности Эр-Рияда присоединиться к этому проекту GCAP и в марте министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман даже намекнул, что в этих целях была подписана с Лондоном «Декларация о намерениях»…

Однако Лондон уклонился от официального признания этого факта, сославшись лишь на достижение договоренности с Эр-Риядом по «технико-экономическому обоснованию» для определения контуров возможного сотрудничества между двумя странами в области боевой авиации.

Тем не менее, эта готовность Саудовской Аравии присоединиться к GCAP была подтверждена на прошлой неделе несколькими источниками Financial Times, осведомленными в этом вопросе. По данным Financial Times, Саудовская Аравия является для Лондона одним из стратегических партнеров и рассматривается как потенциальный ключевой партнер в этой программе GCAP, участие Эр-Рияда в нем повлечет за собой потенциально значимый финансовый вклад, исчисляемый в «десятках миллиардов долларов».

Однако, если Великобритания и Италия проявили открытость для идеи участия Саудовской Аравии в GCAP, то Япония заявила о своем категорическом несогласии, несмотря на обращение по этому вопросу наследного принца Мухаммеда бен Салмана к премьер-министру Японии Фумио Кисиде во время пребывания последнего в Джидде в июле. Свое несогласие, несмотря на хорошие отношения с Эр-Риядом, Токио, к явному неудовольствию Лондона, на днях озвучил устами своего министра обороны Ясукадзу Хамады, разбив тем самым надежды Великобритании и Италии.

Такая позиция Токио обусловлена рядом причин. Во-первых, хотя об этом прямо не говорится, Токио явно доволен тем, что сегодня является ключевым финансовым партнером программы GCAP в ее обсуждениях с Лондоном и Римом. А присоединение Саудовской Аравии к программе может подорвать это комфортное соотношение сил.

Кроме того, в Токио с осторожностью отнеслись к охлаждению в последнее время отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, а также к тому факту, что, явно не желая создавать себе проблем с США, Германия выступила против продажи Саудовской Аравии самолетов Typhoon. Поэтому в Японии посчитали, что присоединение Саудовской Аравии к проекту GCAP может повлечь за собой ограничительные меры, в частности, в вопросах обмена конфиденциальной информацией, что отрицательно отразится на реализации совместных планов Токио, Лондона и Рима.

В Японии также обеспокоены тем, что приход нового партнера может замедлить программу и сдвинуть на несколько лет график этого амбициозного проекта с вводом в эксплуатацию нового истребителя в 2035 году. Любая задержка оценивается японскими властями весьма критически, с учетом необходимости замены своих F-15J и F-2 к этому сроку. Вопрос сроков весьма важен для Токио еще и в том смысле, что модернизация китайских ВВС будет продолжать идти полным ходом с использованием самолетов 5-го поколения, таких как J-20, J -35 и, возможно, третьего типа самолета - преемника истребителя-бомбардировщика JF-7, а также ожидаемого поступления в НОАК самолетов 6-го поколения в 2035 году.

Конкуренция с Пекином рассматривается в Японии как весьма важное обстоятельство. При этом здесь не забывают, что, из-за растущей в последний период напряженности в отношениях между Королевством и Соединенными Штатами, а также из-за отказа Вашингтона продавать F-35A Эр-Рияду, Саудовская Аравия пошла на серьезное сближение с Пекином. В том числе в военной области, в приобретении беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет, артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны.

В указанных условиях отказ Японии принимать в Саудовскую Аравию в число участников проекта GCAP посеял раздор в отношениях с Великобританией и Италией.

Вместе с тем, это вселило определенные надежды Парижу в плане возможного захвата весьма богатого саудовского рынка французским Rafale, который, как известно, рассматривается Эр-Риядом как одна из альтернатив Typhoon для замены Tornado и части F-15 в саудовских ВВС. В этом контексте во Франции уже начали строить планы по разработке самолетов 6-го поколения или 5-го поколения+, по возможному присоединению к этому проекту не только Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и даже Индии, в надежде для французской авиационной промышленности занять доминирующие позиции на Ближнем Востоке и помешать китайско-российским тендерам.