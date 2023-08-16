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Спутниковая связь в iPhone 14 помогла спастись от лесного пожара жителям Мауи
Наличие смартфона, способного передавать и принимать данные через спутник, является безусловным существенным плюсом, особенно для пользователей, склонных путешествовать в районы, которые практически не покрыты или не охвачены сотовой связью.

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Со среды, 9 августа, на гавайском острове Мауи бушевали пожары, в результате которых погибло порядка ста человек.

Как сообщается, количество людских потерь могло бы быть еще больше, если бы не одна особенность iPhone 14. Так, в соцсети X (ранее называвшейся Twitter - соцсеть заблокирована в РФ) пользователь сети рассказал историю своих близких, которые смогли спастись от пожара с помощью службы экстренного вызова смартфона. Эта функция позволяет связаться со службами экстренной помощи даже в местах, где нет покрытия сетью. Она, правда, пока доступна только пользователям iPhone 14 и iPhone 14 Pro, но, для правильной работы, сервис очень сильно зависит от местоположения.

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Apple EmergencySOS

Apple объясняет, что отправка и получение сообщений работают иначе, чем при использовании мобильного соединения: «В идеальных условиях с беспрепятственным обзором неба и горизонта отправка сообщения может занять от 15 секунд. Но эта спутниковая связь может занять и больше времени, если вы находитесь под деревьями с листвой, так как в густой листве или в зоне, где есть другие препятствия, ваше устройство может быть не в состоянии подключиться к спутнику».

 В США служба по реагированию на чрезвычайные ситуации Apple работает с поисково-спасательными группами и направляет добровольцев для оказания помощи непосредственно по координатам GPS, которые поступают с помощью функции экстренного вызова. Вместе с тем, в Apple отмечают, что даже в США спутниковая связь пока может не работать выше 62° северной широты (это северные части Канады и Аляски). 

На данный момент функция спутниковой связи Apple доступна не только в США, но и в Канаде, с конца прошлого года она стала доступной также во Франции, Германии, Ирландии и Великобритании. 

На днях министр науки и технологий Южной Кореи Ли Чон Хо сообщил, что промышленность этой страны уже в следующем году может приступить к коммерциализации услуг спутниковой связи между смартфонами 5G и спутниками. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, используемый в смартфонах линейки Samsung Galaxy S23, уже мог подключаться к низкоорбитальным спутникам LEO для предоставления экстренного вызова и обмена сообщениями, однако компания Samsung не решилась внедрить этот функционал в нынешнем году, считая технологию ещё сырой. В следующем поколении производитель может добавить возможности спутниковой связи в свою линейку процессоров Exynos 2400, что позволит внедрить эту технологию во всех моделях будущих флагманов. Таким образом Samsung (лидер в Южной Корее после ухода LG), как сообщается, предложит спутниковую связь на Galaxy S24, которая ожидается в начале 2024 года.

Эта готовность корейского производителя Samsung не является неожиданностью. В феврале с.г. компания уже анонсировала внедрение 5G/спутниковой связи с помощью модема для смартфона. Чтобы обеспечить такую функциональность, процессор смартфона должен обладать соответствующей способностью. Так обстоит дело, например, с Qualcomm Snapdragon 8 поколения 2, который может связываться со спутниками на низкой орбите. Samsung планирует выпустить свои Galaxy S24 с процессором Snapdragon 8 поколения 3 или чипом Exynos 2400 в зависимости от рынка (американского или европейского).

Наличие смартфона, способного передавать и принимать данные через спутник, является безусловным существенным плюсом, особенно для пользователей, склонных путешествовать в районы, которые практически не покрыты или не охвачены сотовой связью. В сети можно найти много историй о людях, спасенных применением такой экстренной системы, что доказывает жизненную важность указанной функции. Поэтому есть надежда, что эта функция, зарезервированная для смартфонов высокого класса с самым современным процессором, когда-нибудь будет доступна в наших смартфонах по умолчанию.

 Что касается России, то Минцифры РФ назвало главные вызовы в сфере развития спутниковой связи в нашей стране. Вся информация опубликована  в  проекте Стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года. Согласно документу, предусматривается, в частности, развитие низкоорбитальных спутниковых группировок, создание единой политики и инструментов координации формирования отечественной спутниковой группировки. В Минцифры РФ отметили, что спутниковая связь действительно является необходимым элементом связной и цифровой инфраструктуры в России, где более 80% территории обеспечивается услугами связи только при использовании спутниковой связи. В этих условиях развитие российской спутниковой группировки на геостационарной орбите (ГСО) будет ориентироваться на использование космических аппаратов повышенной емкости с цифровой полезной нагрузкой, что обеспечит возможность гибкой адаптации к потребностям потребителей. Однако, как отмечается в документе, с учетом введения против России зарубежных экономических санкций, в настоящее время отсутствует возможность поставки ключевого зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных космических аппаратов (КА), которое ранее составляло в них более 80%.

Тем не менее, намечена реализация программы Роскосмоса  «Сфера», которая подразумевает комплексное развитие космических информационных технологий до 2030 года. Также она включает в себя запуск группы спутников для зондирования Земли из космоса: к 2030 году планируется запустить более 500 объектов. Также будут запущены 300 спутников для обеспечения работы интернета вещей, что позволит увеличить общую емкость российской спутниковой инфраструктуры до 430 Гбит/с.

 

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#iphone 14 #технологии будущего #samsung galaxy s23 #спутниковая связь #samsung galaxy s24
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