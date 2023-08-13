Желая заменить материал, из которого традиционной во всех странах изготавливаются железные подковы, французская компания Le Sabot Français разработала новый тип подков.

Франция давно притягивает к себе внимание жителей всего мира многими своими достопримечательностями. Это, безусловно, красоты Парижа с его Эйфелевой башней, французские вина, сыры и кухня. Лазурное побережье или Французская Ривьера, где проходит легендарный Каннский кинофестиваль. Многих в эту страну влекут знаменитые замки, Альпы и другие туристические красоты. Есть среди посещающих Францию туристов и такие, кто хочет познакомиться с техническими новинками этой страны, причем не только в компьютерной области.

И в этом плане нельзя теперь исключать, что еще одной достопримечательностью этой страны может стать разработанный французской компанией Le Sabot Français новый тип подков для лошадей.

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На рынке Франции можно найти широкий выбор подков, каждая из которых соответствует различным потребностям и условиям использования лошадей. А посему там можно встретить железные подковы различного типа, веса и назначения. Ведь правильно подобранные подковы не только позволяют лошади хорошо выполнять определенный для нее тип работ в различных дорожных условиях, позволяя ей свободно и легко двигаться. Но нельзя забывать, что подкова еще и сохраняет лошади ее копыта, а значит и здоровье.

Осознавая важность подков, французская компания Le Sabot Français разработала новый тип подков Arion. Это пластиковая подкова, у которой есть ряд многообещающих преимуществ, по сравнению с другими подковами.

Сама концепция пластиковых подков была в свое время предложена одной из американских компаний, которая захотела заменить для их изготовления металл на более мягкий и менее тяжелый материал. Реализацией этого проекта и занялась французская компания, предложив полиуретановые подковы Арион. При их конструкции были использованы рекомендации ветеринаров по созданию удобной и не травмирующей копыто лошади «обуви». Помимо большего соответствия физиологии копыта лошади, базирующаяся в Сен-Жорж-де-Ренен, департамент Рона, молодая компания Le Sabot Français позаботилась о том, чтобы ее новые подковы способствовали повышению выносливости животного.

Как отмечает на своем сайте производитель новых подков, они уже были протестированы на более чем 1000 км эксплуатации по разным дорогам Франции. Материал, из которого изготавливаются новые подковы можно использовать повторно.

Особо отмечается, что пластиковые подковы обладают амортизирующим действием, что способствует лучшему сохранению опорно-двигательного аппарата лошадей. Благодаря своей гибкости подкова идеально прилегает к полотну дороги, улучшая контакт с ним, бесшумна для окружающих. Она в два раза легче, нежели железная подкова, ее вес не превышает 200 г. Подковы Arion можно закрепить на копыте клеем или гвоздями, в зависимости от предпочтений.

Вот только интересно, будет ли такая подкова «на счастье» прикрепляться к входным дверям домов, как это делается не только во Франции в отношении железных подков…