Согласно стратегии ЕС, получившей название « Chips Act », ожидается увеличение производства микрочипов в Европе до 20% от мировых мощностей к 2030 году.

Как заявил 10 августа европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский Союз намерен осуществить масштабные инвестиции в полупроводниковый сектор на сумму более 100 миллиардов евро. По планам ЕС, такой шаг позволит Европе стать независимым в такой важной в нынешнем технологическом мире отрасли, как производство микрочипов. При этом еврокомиссар подчеркнул, что 30 лет назад Европа имела хорошие позиции и собственные производственные мощности в этой отрасли, однако затем они были упущены. В результате сегодня ЕС имеет лишь 9% таких мощностей, значительная часть такого производства приходится на Азию.

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Принятая в этой сфере нынешняя стратегия ЕС, получившая название « Chips Act », направлена на увеличение производства полупроводников в Европе до 20% от мировых мощностей к 2030 году. Ею, в частности, предусматривается реализация более 68 проектов в 19 европейских странах с целью восстановления конкурентоспособности и стратегической автономии в этой области. В ЕС уверены, что предпринимаемые сегодня шаги по увеличению производственных мощностей на своей территории, чтобы удовлетворить растущий спрос на микропроцессоры, крайне важны в конкуренции, особенно с Азией и США, которые также участвуют в гонке за автономию в полупроводниковой отрасли.

Чтобы поддержать эту амбициозную инициативу, в рамках «Chips Act» уже были выделены средства в размере 43 миллиардов евро в виде грантов.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что указанное сообщение еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретон появилось через два дня после объявления о запуске первого европейского завода тайваньского гиганта по производству микросхем TSMC в Дрездене, Восточная Германия. О значительном интересе Европы и, в особенности, Германии развивать полупроводниковый сектор в Европе свидетельствует и то обстоятельство, что правительство Олафа Шольца пообещало выделить на создание производственной базы TSMC в Дрездене 5 млрд евро. TSMC через свою дочернюю компанию European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), в которой ей принадлежит 70% акций, также инвестирует в это строительство 3,5 млрд евро. По 10% акций завода будет принадлежать немецким компаниям Infineon Technologies, Robert Bosch и голландской NXP Semiconductors, а TSMC - 70% акций совместного предприятия, получившего название European Semiconductor Manufacturing Co. Вместе с дополнительными средствами Брюсселя в размере 4,2 млрд евро, сумма европейских инвестиций превысит 9 млрд евро. Строительство завода начнется во второй половине 2024 года, а старт производства намечен на конец 2027 года с выпуском 40 тыс. кремниевых пластин в месяц. Ожидается, что строительство предприятия позволит создать 2 тысячи рабочих мест для специалистов в области высоких технологий.

Однако для TSMC это обычный, причем не самый крупный проект. Так, тайваньская компания инвестирует в строительство нового завода в Аризоне в общей сложности 40 млрд долларов. Кроме Германии и США, тайваньцы строят еще один завод по производству чипов в Японии совместно с Sony.

Двумя месяцами ранее другой ведущий мировой производитель компьютерных компонентов Intel Corp. подписал соглашение с властями Германии об инвестировании более 30 млрд евро в два предприятия по выпуску своих чипов на территории этой страны. Заводы Intel будут располагаться в немецком Магдебурге, по техпроцессам Intel 20A (2 нм) и 18A. (1,8 нм).

Поскольку и Магдебург, и Дрезден расположены в восточной части Германии, ожидается, что там может усилиться местная конкуренция за квалифицированных специалистов в этой области.