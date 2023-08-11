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iPhone 15 - A17 Bionic, улучшение камер, еще меньшие рамки и разъем USB-C

Новинка Apple с iPhone 15 и iPhone 15 Pro ожидается в предстоящем сентябре. О некоторых утечках уже стало известно от специалистов по бренду Apple.
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 Потребительский рынок с нетерпением ожидает появление на смену уже хорошо известного iPhone 14 пятнадцатой модели, которое прогнозируется на середину сентября. По поводу новой модели Apple - iPhone 15, ее внешнего вида и начинки, в информационном поле стала появляться пока еще первая информация, основанная на «утечках от производителя». Хотя можно предположить, что к причастности таких «утечек» может иметь отношение и сама компания Apple, пытающаяся таким образом подогреть спрос и ажиотаж среди потребителей iPhone. Особенно, если учесть политику  Apple в вопросе сохранения конфиденциальности по поводу сведений об обновлениях моделей  iPhone до их появления в открытой продаже.

Ожидается, что обновление 2023 года будет весьма существенным, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения технических возможностей iPhone 15 и iPhone 15 Pro.

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            Brittany Hosea-Small/AFP

Некоторую завесу секретности в отношении модели iPhone 15 на днях открыл  американский журналист Марк Гурман из Bloomberg, хорошо известный своей осведомленностью в отношении новинок Apple. В частности, он утверждает, что экраны, которыми будут оснащены iPhone 15, позволят создать эффект отсутствия рамок. В новой модели производителем делается ставка  на технологию, называемую LIPO-OLED (LIPO для литья под давлением при низком давлении впрыска), в результате чего экран получит более тонкие границы шириной 1,5 миллиметра, по сравнению с 2,2 мм на iPhone 14, усиливая эффект, который будет особенно впечатляющим на модели iPhone 15 Pro Max.

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Что касается внешнего вида iPhone 15 Pro, то, как сообщается, он будет иметь обычную оправу из цельнолитых титановых пластин. Это позволит использовать преимущества указанного металла, который не только легче и прочнее, нежели использовавшаяся до сих пор сталь, но и  то, что на нем остается меньше видимых следов от отпечатков пальцев.

Ожидается, что в iPhone 15 откажутся от печально известного разъема lightning, представленного в iPhone 5, и перейдут на разъем USB-C, как и iPad. Это делается в соответствии с европейским требованием унификации разъемов для зарядки смартфонов и многих других электронных устройств.

Сообщается, что в iPhone 15 будет возможность привязать к одной кнопке разные функции. В частности, за счет модификации кнопки отключения звука. В число новых функций такой кнопки будет включена возможность спуска затвора для камеры, как это уже делается на смартфонах некоторых конкурирующих производителей.

Еще одна новинка будет в фотоблоке, который постоянно  совершенствуется Apple. Как указывает журналист Марк Гурман, этот блок iPhone 15 унаследует знаменитый 48-мегапиксельный сенсор, представленный на iPhone 14 Pro в прошлом году. Тем не менее, iPhone 15 Pro с его 48-мегапиксельным сенсором получит дополнительные улучшения: более широкий оптический зум и перископический телеобъектив, который может достигать 10-кратного увеличения.

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Еще одна особенность новой модели Apple - замена процессоров в iPhone 2023 года. Ожидается, что семейство iPhone 15 получит A16 Bionic от прошлогодних iPhone 14 Pro, в то время как iPhone 15 Pro будет оснащен новейшим процессором A17 Bionic. Эффективность здесь также может быть повышена не только за счет его большей мощности, но и меньшего энергопотребления.

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