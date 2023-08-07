По последним опубликованным центром США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), проказа в последнее время все чаще стала появляться во Флориде. Высказываются различные гипотезы распространения этой болезни в США.

Согласно последнему докладу, опубликованному центром США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), проказа (еще ее называют лепра) в последнее время все чаще стала появляться во Флориде. Хуже того, в указанном документе отмечается, что указанное инфекционное заболевание может быть эндемичным в этом «солнечном штате» и остаться здесь навсегда.

Лепра, как правило, привозилась ранее в США иммигрантами из районов, где заболевание является эндемичным. Однако более трети последних случаев, зарегистрированных на юго-востоке США в период с 2015 по 2020 год, были приобретены на месте, говорится в пресс-релизе CDC.

реклама

Сегодня проказа чаще всего встречается в Бразилии, Индии, а также в некоторых частях Африки и Юго-Восточной Азии. Заболевание имеет длительный инкубационный период: очень часто несколько лет. Механизм передачи от человека к человеку не всегда ясен – он может передаваться воздушно-капельным путем, но обычно требует длительного контакта с больным человеком.

В докладе указывается, что число заболевших в США проказой растет с начала 2000-х годов, и каждый пятый случай заболевания выявляется в штате Флорида. В 2020 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано 159 случаев проказы, при этом Флорида была наиболее пострадавшим штатом, где было зафиксирован 81% случаев заболевания.

Проказы боялись с библейских времен. Проказа упоминается еще в Ветхом Завете и называется "божьей карой". Также известно, что раньше заболевание диагностировали священнослужители. Проказа еще известна как болезнь Хансена. Это длительная инфекция, вызываемая бактериями Mycobacterium leprae или Mycobacterium lepromatosis, которая может привести к атрофии мышц, повреждению нервов, дыхательных путей, кожи и глаз. Повреждение нервов является самым неприятным симптомом, так как это полностью блокирует способность ощущать боль. Из-за этого люди могут своевременно не заметить повреждений на своем теле и последующей инфекции. Раньше поврежденные конечности ампутировали, но в современном мире к такой крайней мере прибегают очень редко. Типичными симптомами являются обесцвеченные пятна на коже, необычные наросты на коже, язвы на подошвах ног, отек лица, онемение и возможный паралич.

Сама проказа не такое уж и редкое заболевание в мире, особенно в развивающихся странах. Во всем мире ежегодно фиксируется 200 тысяч случаев заболевания, но для самих США рост заболевших - это далеко не норма. Особенно с учетом развитой в этой стране системы медицинского обслуживания. Тем не менее, в отчете CDC говорится, что сегодня треть случаев, по-видимому, была зарегистрирована на местном уровне, большинство случаев возникают у людей, родившихся в Соединенных Штатах. Это важно, поскольку медленный рост бактерий может означать, что люди незаметно заражаются в раннем возрасте и симптомы появляются только позже. «Эта информация свидетельствует о том, что проказа стала эндемичным патологическим процессом во Флориде, что требует дополнительных исследований других методов передачи инфекции у местных жителей», - говорится в докладе CDC.

Его авторы выражают недоумение по поводу источника инфекций. В более общем плане ученые не уверены в том, как распространяется проказа. Считается, что для заражения этой болезнью необходим тесный и длительный контакт с нелеченным больным проказой, возможно, в течение нескольких месяцев. Исследователи также указывают, что проказу могут переносит броненосцы, которые живут в некоторых частях южной Флориды, однако случаи проказы появляются и в других регионах США, где броненосцы не обитают. Указывается в качестве возможного источника заражения и рыжая белка в Англии и Дании, которая была обнаружена только в 2014 году, а также, возможно, нечеловеческие приматы.

В этой связи даже появились предположения о возможной связи резкого и неожиданного развития этой пандемии с деятельностью американских секретных биолабораторий, откуда ранее уже неоднократно фиксировался «случайный» экспорт отдельных опасных штаммов.