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Рабочие места женщин находятся под большей угрозой из-за появления ИИ
Многие рабочие места сегодня может постичь сокращение. Причем, это касается не всех в равной степени: женщины с большей вероятностью потеряют работу из-за автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ), чем мужчины.

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Как утверждает McKinsey & Company - международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, многие нестабильные рабочие места сегодня может постичь  банкротство. Причем, это касается не всех в равной степени: женщины с большей вероятностью потеряют работу из-за автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ), чем мужчины.

A man works on his computer as the first phase of FMC Corporation employees return to work in the office in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 14, 2021.

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Photo: Hannah Beier (Reuters)

Так, в докладе, опубликованном в конце июля  Глобальным институтом McKinsey, прогнозируется, что почти треть рабочих мест в США может быть автоматизирована к концу десятилетия, в результате чего 12 миллионам человек (или 3,6% населения страны) придется сменить работу, а женщинам в 1,5 раза чаще придется искать новые сферы занятости.

Это связано с тем, что женщины составляют большую часть рабочей силы в низкооплачиваемых отраслях, таких как офисная работа и обслуживание клиентов, которые, по прогнозам проведенного исследования, значительно сильнее сократятся благодаря автоматизации и внедрению искусственного интеллекта. В исследовании обращается внимание на то, что у людей, занятых на низкооплачиваемых работах, вероятность смены профессии может быть в 14 раз выше, чем у тех, кто получает самую высокую зарплату.

Среди тех, кому также грозит необходимость искать новую работу: чернокожие и испаноязычные работники, которые “сильно сконцентрированы” на некоторых из сокращающихся рабочих мест, а также работники без высшего образования. И самое главное, этим работникам, вероятно, потребуется приобрести новые навыки или пройти обучение, прежде чем они смогут перейти в новые отрасли.

Правда, если некоторые отрасли будут затронуты сокращением персонала, то другие, напротив, должны будут извлечь выгоду из этого растущего проникновения ИИ в сферу труда.

Как отмечается в исследовании Глобального института McKinsey, в 2019-2022 годах на рынке труда США наблюдались огромные всплески смены рабочих мест или переходов лиц из одной профессии в другую. В исследовании подсчитано: число  таких лиц может в самое ближайшее время составить около 8,6 миллиона, что на 50% больше, чем за последний трехлетний период. Половина из этих 8,6 миллионов придется на отрасли с более низкой заработной платой, включая общественное питание, обслуживание клиентов, офисную поддержку и производство.

“Спрос на низкооплачиваемую работу в сфере обслуживания сохраняется, но все меньше работников соглашаются на эти роли”, - говорится в докладе. Было добавлено больше высокооплачиваемых рабочих мест — около 3,5 миллионов рабочих мест, где ежегодно платят 57 000 долларов в год и более, — но неясно, смогли ли низкооплачиваемые сотрудники перейти на высокооплачиваемые должности, или эти рабочие места были заполнены новыми для рынка работниками.

Между тем, в то время как прогнозы показывают, что искусственный интеллект и автоматизация сокращают некоторые отрасли, исследователи McKinsey также предполагают, что это может ускорить рост других — особенно работников умственного труда. “Мы видим, что генеративный ИИ улучшает работу специалистов в области STEM, креатива, бизнеса и юриспруденции, а не просто устраняет значительное количество рабочих мест”, - говорится в нем.

Можно сравнить эти сведения с другим исследованием, опубликованным также в июле, но уже исследовательским центром Pew Research Center, который показывает, что "белые воротнички" с оптимизмом смотрят на то, как искусственный интеллект поможет им. Примерно пятая часть всех работников в США имеют высокий уровень воздействия искусственного интеллекта — или, другими словами, выполняют работу, которая может быть выполнена с помощью высоких технологий. Те, кто работает в сфере, наиболее подверженной воздействию искусственного интеллекта (обычно это высокооплачиваемые лица), скорее всего, скажут, что технология скорее поможет им, чем навредит.

Приверженцы утверждают, что искусственный интеллект может дополнять работу, а не заменять ее, поэтому коллективы работников могут тратить больше времени на творческое, стратегическое или совместное мышление.

Вместе с тем уже были отмечены ошибки искусственного интеллекта, когда он использовался вместо людей: от юристов, подающих сфабрикованные дела, до средств массовой информации, публикующих статьи, изобилующие ошибками. Искусственный интеллект не приспособлен для того, чтобы быть вашим адвокатом, врачом или архитектором — по крайней мере, на данный момент.

Таким образом, можно ли быть уверенным, что низкооплачиваемые работники, особенно чьи места будут автоматизированы, не останутся без работы? Исследователи McKinsey в этом вопросе проявляют некоторый оптимизм. “Резкий рост спроса и нехватка рабочей силы вынуждают многих работодателей рассматривать нетрадиционных кандидатов с потенциалом и обучать их, если у них не было непосредственного опыта”, - говорится в отчете.

Представленные  Глобальным институтом McKinsey и исследовательским центром Pew Research Center доклады в основном посвящены складывающейся ситуации в США. Тем не менее, их прогнозы имеют отношение  и к будущей ситуации в других странах Запада, где сегодня активно происходит технологическая революция с внедрением искусственного интеллекта в различные сферы экономики и социальной жизни.

В конечном счете, работодателям, а вместе с ними и государственным структурам, в целом необходимо будет придерживаться справедливого подхода — предлагать подверженным риску сокращения сотрудникам курсы обучения, больше возможностей для развития и получения высокооплачиваемых должностей. Только так можно найти верный путь к будущему, в котором все работники смогут пользоваться преимуществами искусственного интеллекта, а не быть уничтоженными им.

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#искусственный интеллект #исследования #сокращение рабочих мест
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