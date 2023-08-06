Соучредитель Википедии Ларри Сэнгер объяснил, что американские спецслужбы более десяти лет манипулировали информационной платформой Wikipédia, которая была основана и появилась в сети в 2001 году.

Соучредитель Википедии Ларри Сэнгер раскрыл секретную информацию о давних подозрениях во вмешательстве и манипуляциях со стороны спецслужб США в отношении самой известной онлайн-энциклопедии в мире Wikipédia.

В интервью с журналистом Гленном Гринвальдом в рамках его подкаста «System Update», Сэнгер рассказал об известных ему действиях спецслужб США по осуществлению «информационной войны», которые в определенной степени превратили Википедию в подконтрольный инструмент глубинного государства в США.

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Некоторые наблюдатели, которые долгое время отслеживали и тщательно документировали участие правительства США в основных социальных сетях, а также в самой Википедии, ранее уже не раз заявляли: «ЦРУ управляет Википедией». Во время шоу Гринвальда «System Update», Сэнгер заявил: «У нас есть доказательства того, что еще в 2008 году компьютеры ЦРУ и ФБР использовались для редактирования Википедии». Сэнгер объяснил, что спецслужбы США «платят влиятельным людям за продвижение своих программ и информации, … изучают влияние Википедии, а затем продвигают то, что они хотят через своих людей».

«Большая часть разведывательной и информационной войны осуществляется в интернете», - добавил он, уточнив при этом, что весьма активно подобная работа осуществляется именно на таких сайтах, как Википедия. По этой и ряду других причин Сэнгер в состоявшемся интервью назвал Википедию «самой предвзятой энциклопедией» в истории.

Отвечая на вопросы журналиста, Сэнгер объяснил, что американские спецслужбы более десяти лет манипулировали этой огромной информационной платформой Wikipédia, которая была основана и появилась в сети в 2001 году.

Со своей стороны Гринвальд поддержал оценки Сэнгера и сослался на статью в Википедии, посвященную теории так называемого «заговора Байден-Украина», и подчеркнул «существование множества доказательств того, что Хантеру Байдену платили 80 000 долларов в месяц руководители Burisma». Установлено, что руководители Burisma «получали большую выгоду с точки зрения доступа через Хантера к Джо Байдену», - сказал Гринвальд. «И все же, согласно статье в Википедии, этого доказательства якобы не существует, это просто теория заговора». «Помните, что это нейтральная энциклопедия без идеологии», - саркастически добавил Гринвальд.

Двое участников шоу «System Update» также согласились с тем, что записи в Википедии о Covid сильно подвержены пропаганде и предвзятой информации: «Позвольте мне сообщить вам один факт, - сказал Гринвальд. - Точка зрения ведущих ученых министерства энергетики США и ФБР заключается в том, что наиболее вероятным объяснением возникновения пандемии Covid являются исследования, финансировавшиеся США и проводившиеся в лаборатории в Ухане. Вы никогда бы не подумали, что это правда в отношении одного из самых важных вопросов последнего десятилетия: происхождения пандемии Covid». «И это относится почти ко всем статьям. Я был шокирован, когда начал просматривать Википедию за последние шесть месяцев, увидев, насколько вопиющим это стало», - добавил Гринвальд.

Ларри Сэнгер подчеркнул, что около десяти лет назад Википедия «была в некотором роде противником истеблишмента», но затем ее захватили. «Примерно между 2005 и 2012 годами произошел явный сдвиг, когда Википедия стала рупором истеблишмента. Это было потрясающе. В 2001 году я бы такое даже представить себе не мог», — заключает соучредитель сайта.