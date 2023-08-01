Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47 За пост начислено вознаграждение
Накануне государственного переворота в Нигере наблюдалась активная внешняя кибератака
В течение двух дней, предшествовавших государственному перевороту в Нигере 26 июля, наблюдалась активная внешняя кибератака на населении этой страны. Что не исключает возможность попытки Западом таким образом вернуть Нигер в сферу западного влияния.

реклама

Как свидетельствуют данные, собранные компанией Kaspersky, в течение двух дней накануне произошедшего 26 июля 2023 года в Нигере государственного переворота произошел рост активности спама в этой стране, программ-вымогателей и веб-вирусов.

С учетом проявившихся в последний период в Нигере  отрицательных по отношению к Западу настроений, в том числе и из-за откровенно неоколониальной политики Парижа в этой стране и в целом в Африке, нельзя исключать, что подобной кибератакой западный капитал и западные спецслужбы активно попытались вернуть эту страну в свое лоно. Путем киберугроз повлиять на население этой африканской страны, создать там панические настроения и хаос, «на плечах» которого осуществить военную интервенцию. Задействовав, в частности, для такого вооруженного вмешательства возможности Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС)   и Франции.

реклама

https://sun9-50.userapi.com/c235131/u798768165/d41/-3/o_d3cc453396.jpg

При этом необходимо напомнить, что Нигер считался одним из последних оплотов западного влияния на континенте, особенно из-за стратегических запасов урана, который является ключевым ресурсом для атомной энергетики Франции: до 40% урана, потребляемого французами, поставляется именно из Нигера. Более того, именно в Нигер передислоцировались французские войска после их недавнего изгнания из Мали, в стране также находятся американские военные базы. Что же касается свергнутого президента страны Мохамеда Базума, то он хорошо известен своей профранцузской позицией и тесными связями с США и Великобританией.

В этих условиях не удивительно, что население Нигера выступило против ненавистной западной политики, привлекло собственных военных для проведения новых преобразований в стране и последующих выборов властных государственных структур без участия Запада.

Именно этим обстоятельством, а также потерей своего важного плацдарма и объясняется столь резко отрицательная реакция Запада на произошедшие в Нигере 26 июля события. Какой-либо угрозы личной безопасности отстраненному от власти президенту Мохамеду Базуме нет, что показали, в частности результаты недавней поездки в Нигер временного президента Чада Махамат ибн Идриса Деби Итно.

Как сообщают  из Нигера корреспонденты  AFP, сами жители столицы страны Ниамея собираются у здания Национальной ассамблеи в самом центре города и у посольства Франции, выражая поддержку мятежникам, требуя вывода французских военных и скандируя лозунги против Франции и ЭКОВАС.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #франция #запад #нигер #кибератака #госпереворот #противостояние западному влиянию
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
Кто такой Джейк Салливан, советник по нацбезопасности США и политик, курирующий киевский режим
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
13
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
13
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
11
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
5
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
4
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
2
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
СМИ: Лондон отложил признание «Вагнера» террористической организацией
1
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
5
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
21
CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
4

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
57
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
15
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
7
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
46
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
3
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
15
Honkai: Star Rail - пропускаем Кафку и выбиваем Пожирателя Луны
9
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
29

Сейчас обсуждают

Владимир Каледин
11:02
Посылается " рой" Дронов! Первые прорывают боновое заграждение,последующие в брешь идут на цель! Вот и все! 21 век!!!! Боны были хороши от подводных мин и от единичных торпед,неуправляемых!
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
Vorvort
11:01
Можешь привести пример где Лиза Су лжет об игровых возможностях Radeon?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Владимир Каледин
11:00
Не помогут вам никакие " боны"! Мост построен незаконно и на временно оккупированной территории! Это " логистическая артерия" поставок оружия,живой силы и боеприпасов оккупантам на материковую Украину...
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
Vorvort
10:59
Не граничит - Хуанг нагло лжет геймерам. Я об этом две статьи написал, с доказательствами. Смотри 4-й раздел.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Надежда Непша
10:58
Разве можно верить полякам и хохлам?!! Диверсант одно слово
В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
ДСВ
10:54
Благодарю за Ваши комментарии, дорогие товарищи. Подписка у меня только одна - Яндекс плюс от Кинопоиска с Алисой и все. И самое главное этот Яндекс мне ни копейки не заплатил за полтора года ссылок н...
Обзор фильма "Любовь и другие лекарства" - анализ повесточки и поиск скрытых смыслов
Евгений Шрайнер
10:50
Видно куда прилетело по тому же фото. С фига ли от такого попадания в бочину дом должен складываться от 500 кг в тротиловом эквиваленте?
Российский Искандер или Украинское ПВО: какая ракета прилетела в жилой дом в городе Кривой рог
Артём Николаев
10:48
Какие? Это не хата, не тачка и не жена) Даже не отпуск. Жалко условно 25$ в мес, на девайс, которым пользуешься по много часов каждый день? Больше, чем той же тачкой или женой?)
iPhone 15 выйдет в сентябре — SoC Apple A17, USB-C, титановая рамка, Dynamic Island в базе
FelsheR-BAN100906
10:46
Комп пора менять если пара секунд. В играх - твердотельник обязательно!
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Bot0-Chat
10:46
Каклы где-то услыхали, что в этом Старомайорском, возможно, прикопано "золото Полуботка", вот и прут свыньёй на призрачный блеск сокровищ.
Умный спутник Aeolus вернулся с орбиты после четырехлетнего наблюдения за ветром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем