В течение двух дней, предшествовавших государственному перевороту в Нигере 26 июля, наблюдалась активная внешняя кибератака на населении этой страны. Что не исключает возможность попытки Западом таким образом вернуть Нигер в сферу западного влияния.

Как свидетельствуют данные, собранные компанией Kaspersky, в течение двух дней накануне произошедшего 26 июля 2023 года в Нигере государственного переворота произошел рост активности спама в этой стране, программ-вымогателей и веб-вирусов.

С учетом проявившихся в последний период в Нигере отрицательных по отношению к Западу настроений, в том числе и из-за откровенно неоколониальной политики Парижа в этой стране и в целом в Африке, нельзя исключать, что подобной кибератакой западный капитал и западные спецслужбы активно попытались вернуть эту страну в свое лоно. Путем киберугроз повлиять на население этой африканской страны, создать там панические настроения и хаос, «на плечах» которого осуществить военную интервенцию. Задействовав, в частности, для такого вооруженного вмешательства возможности Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Франции.

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При этом необходимо напомнить, что Нигер считался одним из последних оплотов западного влияния на континенте, особенно из-за стратегических запасов урана, который является ключевым ресурсом для атомной энергетики Франции: до 40% урана, потребляемого французами, поставляется именно из Нигера. Более того, именно в Нигер передислоцировались французские войска после их недавнего изгнания из Мали, в стране также находятся американские военные базы. Что же касается свергнутого президента страны Мохамеда Базума, то он хорошо известен своей профранцузской позицией и тесными связями с США и Великобританией.

В этих условиях не удивительно, что население Нигера выступило против ненавистной западной политики, привлекло собственных военных для проведения новых преобразований в стране и последующих выборов властных государственных структур без участия Запада.

Именно этим обстоятельством, а также потерей своего важного плацдарма и объясняется столь резко отрицательная реакция Запада на произошедшие в Нигере 26 июля события. Какой-либо угрозы личной безопасности отстраненному от власти президенту Мохамеду Базуме нет, что показали, в частности результаты недавней поездки в Нигер временного президента Чада Махамат ибн Идриса Деби Итно.

Как сообщают из Нигера корреспонденты AFP, сами жители столицы страны Ниамея собираются у здания Национальной ассамблеи в самом центре города и у посольства Франции, выражая поддержку мятежникам, требуя вывода французских военных и скандируя лозунги против Франции и ЭКОВАС.